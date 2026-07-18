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美國職棒大聯盟（MLB）明星賽後正式重啟戰火，底特律老虎台灣好手李灝宇在下半季首場比賽就挺身而出。今（18）日面對洛杉磯天使，李灝宇擔任先發第7棒、鎮守二壘，前3打席雖然遭到壓制，但9局上在勝負關鍵時刻敲出價值連城的2分打點二壘安打，一棒扭轉戰局，率領老虎以2：1逆轉擊敗天使，也獲選為單場最有價值球員（MVP）。站上二壘時李灝宇興奮地揮拳慶祝，賽後他受訪時說：「我腦袋一片空白啊，就是很爽。」李灝宇此役首打席面對天使先發左投德特默斯（Reid Detmers），遭滑球引誘揮棒吞下三振。第2次站上打擊區，他鎖定一顆高角度四縫線速球，擊出初速超過100英里的強勁平飛球，可惜直接飛進中外野手楚奧特（Mike Trout）手套。比賽進入第7局，李灝宇又遭天使火球右投澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn）三振，當時老虎打線依舊無法突破對方投手群封鎖，全隊陷入0：1落後局面。真正的高潮出現在9局上。天使推出兩屆明星終結者葉茲（Kirby Yates）關門，但老虎靠著保送與上壘攻勢，兩出局後攻占一、二壘，將追平甚至逆轉的希望交到李灝宇手中。面對葉茲投出的四縫線速球，李灝宇毫不猶豫揮棒，將球掃向中右外野，形成一支二壘安打，兩名跑者全部回到本壘得分，老虎瞬間由落後變成2：1超前，讓站上二壘的李灝宇興奮地揮拳慶祝，這支致勝安打擊球初速高達104.9英里（約168.8公里），再次展現他驚人的爆發力。老虎最終守住領先，以1分差帶走勝利，也替下半季開出紅盤。李灝宇全場4打數1安打，雖然吞下2次三振，但唯一一支安打就是改變勝負的致勝長打，包辦全隊2分打點，賽後打擊率維持2成55，OPS提升至0.680，成功拿下單場MVP，成為老虎下半季首戰最大的贏球功臣。賽後李灝宇談到自己站上二壘這麼興奮的慶祝方式直言：「我腦袋空白啊，就是很爽。那個動作就很自然出來了。」直接的表達方式讓場邊記者都忍不住笑了出來。今日鄭宗哲在雙重賽6打數中打出2安，還上演守備美技，兩人的好表現讓許多台灣球迷直呼：「這個週末也太幸福了」、「真的太霸氣了」、「好久沒有看MLB看到熱淚盈眶」、「李灝宇強到頂住壓力了」