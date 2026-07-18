新冠疫情升溫，尚未接種本季新冠疫苗的民眾注意，公費COVID-19疫苗擴大接種措施將於7月31日截止，只要滿6個月以上符合條件者都可接種。想知道哪裡還有公費疫苗可以施打，疾管署公布全台22縣市接種院所查詢入口，也可透過新冠疫苗及流感藥劑地圖在地圖上一鍵查詢。記者實際透過地圖查詢住家附近的診所，確實還可以免費施打，電話裡也會先行確認上次施打疫苗的時間。
新冠疫苗公費打到7月31日
疾管署表示，為因應國內外新冠疫情持續，並降低夏季疫情造成的重症及死亡風險，自2026年1月1日起，公費COVID-19疫苗接種對象擴大至全國滿6個月以上、尚未接種本季疫苗的民眾，措施實施至2026年7月31日止。此外，65歲以上長者、55歲至64歲原住民，以及滿6個月以上免疫不全或免疫力低下者，若已接種本季第1劑且間隔滿6個月，也可再增加接種1劑。
還有多少公費新冠疫苗可以施打？
根據疾管署統計，截至7月12日，本季新冠疫苗累計接種約173.2萬人次，目前國內疫苗庫存仍約有45.6萬劑，包括莫德納疫苗約45萬劑及Novavax疫苗約6000劑。
新冠疫苗免費嗎？可能另收掛號或耗材費
疾管署說明，公費COVID-19疫苗本身免費，合約醫療院所不得向民眾收取接種診察費，不過，掛號費及耗材等醫療相關費用，院所得依照各縣市訂定的收費標準酌收。民眾接種時應攜帶健保卡及身分證明文件；滿6個月以上、未滿6歲的幼兒，另須攜帶兒童健康手冊。接種地點不受戶籍限制，可前往全國各鄉鎮市區衛生所或合約醫療院所施打。
新冠疫苗哪裡打？全台22縣市一鍵查詢
民眾可透過新冠疫苗及流感藥劑地圖在地圖上查詢，也能在
「公費COVID-19疫苗接種院所」專區，選擇所在縣市查詢接種地點。疾管署提醒，各院所提供的疫苗廠牌、庫存、接種日期及預約方式可能不同，前往接種前最好先致電確認，以免撲空。
🟡北部地區
台北市COVID-19疫苗接種院所
新北市COVID-19疫苗接種院所
基隆市COVID-19疫苗接種院所
桃園市COVID-19疫苗接種院所
新竹市COVID-19疫苗接種院所
新竹縣COVID-19疫苗接種院所
宜蘭縣COVID-19疫苗接種院所
🟡中部地區
苗栗縣COVID-19疫苗接種院所
台中市COVID-19疫苗接種院所
彰化縣COVID-19疫苗接種院所
南投縣COVID-19疫苗接種院所
雲林縣COVID-19疫苗接種院所
🟡南部地區
嘉義市COVID-19疫苗接種院所
嘉義縣COVID-19疫苗接種院所
台南市COVID-19疫苗接種院所
高雄市COVID-19疫苗接種院所
屏東縣COVID-19疫苗接種院所
🟡東部及離島地區
花蓮縣COVID-19疫苗接種院所
台東縣COVID-19疫苗接種院所
澎湖縣COVID-19疫苗接種院所
金門縣COVID-19疫苗接種院所
連江縣COVID-19疫苗接種院所
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疾管署表示，為因應國內外新冠疫情持續，並降低夏季疫情造成的重症及死亡風險，自2026年1月1日起，公費COVID-19疫苗接種對象擴大至全國滿6個月以上、尚未接種本季疫苗的民眾，措施實施至2026年7月31日止。此外，65歲以上長者、55歲至64歲原住民，以及滿6個月以上免疫不全或免疫力低下者，若已接種本季第1劑且間隔滿6個月，也可再增加接種1劑。
根據疾管署統計，截至7月12日，本季新冠疫苗累計接種約173.2萬人次，目前國內疫苗庫存仍約有45.6萬劑，包括莫德納疫苗約45萬劑及Novavax疫苗約6000劑。
新冠疫苗免費嗎？可能另收掛號或耗材費
疾管署說明，公費COVID-19疫苗本身免費，合約醫療院所不得向民眾收取接種診察費，不過，掛號費及耗材等醫療相關費用，院所得依照各縣市訂定的收費標準酌收。民眾接種時應攜帶健保卡及身分證明文件；滿6個月以上、未滿6歲的幼兒，另須攜帶兒童健康手冊。接種地點不受戶籍限制，可前往全國各鄉鎮市區衛生所或合約醫療院所施打。
新冠疫苗哪裡打？全台22縣市一鍵查詢
民眾可透過新冠疫苗及流感藥劑地圖在地圖上查詢，也能在
「公費COVID-19疫苗接種院所」專區，選擇所在縣市查詢接種地點。疾管署提醒，各院所提供的疫苗廠牌、庫存、接種日期及預約方式可能不同，前往接種前最好先致電確認，以免撲空。
台北市COVID-19疫苗接種院所
新北市COVID-19疫苗接種院所
基隆市COVID-19疫苗接種院所
桃園市COVID-19疫苗接種院所
新竹市COVID-19疫苗接種院所
新竹縣COVID-19疫苗接種院所
宜蘭縣COVID-19疫苗接種院所
🟡中部地區
苗栗縣COVID-19疫苗接種院所
台中市COVID-19疫苗接種院所
彰化縣COVID-19疫苗接種院所
南投縣COVID-19疫苗接種院所
雲林縣COVID-19疫苗接種院所
🟡南部地區
嘉義市COVID-19疫苗接種院所
嘉義縣COVID-19疫苗接種院所
台南市COVID-19疫苗接種院所
高雄市COVID-19疫苗接種院所
屏東縣COVID-19疫苗接種院所
🟡東部及離島地區
花蓮縣COVID-19疫苗接種院所
台東縣COVID-19疫苗接種院所
澎湖縣COVID-19疫苗接種院所
金門縣COVID-19疫苗接種院所
連江縣COVID-19疫苗接種院所