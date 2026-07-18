新冠疫情升溫，尚未接種本季新冠疫苗的民眾注意，公費COVID-19疫苗擴大接種措施將於7月31日截止，只要滿6個月以上符合條件者都可接種。想知道哪裡還有公費疫苗可以施打，疾管署公布全台22縣市接種院所查詢入口，也可透過新冠疫苗及流感藥劑地圖在地圖上一鍵查詢。記者實際透過地圖查詢住家附近的診所，確實還可以免費施打，電話裡也會先行確認上次施打疫苗的時間。

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新冠疫苗公費打到7月31日

疾管署表示，為因應國內外新冠疫情持續，並降低夏季疫情造成的重症及死亡風險，自2026年1月1日起，公費COVID-19疫苗接種對象擴大至全國滿6個月以上、尚未接種本季疫苗的民眾，措施實施至2026年7月31日止。此外，65歲以上長者、55歲至64歲原住民，以及滿6個月以上免疫不全或免疫力低下者，若已接種本季第1劑且間隔滿6個月，也可再增加接種1劑。

▲疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」可查詢附近醫療院所及看診資訊，民眾可依所在地篩選合適院所。（圖／翻攝自疾管署網站）
▲疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」可查詢附近醫療院所及看診資訊，民眾可依所在地篩選合適院所。（圖／翻攝自疾管署網站）
還有多少公費新冠疫苗可以施打？

根據疾管署統計，截至7月12日，本季新冠疫苗累計接種約173.2萬人次，目前國內疫苗庫存仍約有45.6萬劑，包括莫德納疫苗約45萬劑及Novavax疫苗約6000劑。

新冠疫苗免費嗎？可能另收掛號或耗材費

疾管署說明，公費COVID-19疫苗本身免費，合約醫療院所不得向民眾收取接種診察費，不過，掛號費及耗材等醫療相關費用，院所得依照各縣市訂定的收費標準酌收。民眾接種時應攜帶健保卡及身分證明文件；滿6個月以上、未滿6歲的幼兒，另須攜帶兒童健康手冊。接種地點不受戶籍限制，可前往全國各鄉鎮市區衛生所或合約醫療院所施打。

新冠疫苗哪裡打？全台22縣市一鍵查詢

民眾可透過新冠疫苗及流感藥劑地圖在地圖上查詢，也能在

公費COVID-19疫苗接種院所」專區，選擇所在縣市查詢接種地點。疾管署提醒，各院所提供的疫苗廠牌、庫存、接種日期及預約方式可能不同，前往接種前最好先致電確認，以免撲空。

▲各地衛生局提供新冠疫苗接種院所查詢服務，民眾可依行政區查看院所名稱、疫苗廠牌、接種日期及開診時段，部分院所也提供線上預約連結。（圖／翻攝自台北市衛生局官網）
▲各地衛生局提供新冠疫苗接種院所查詢服務，民眾可依行政區查看院所名稱、疫苗廠牌、接種日期及開診時段，部分院所也提供線上預約連結。（圖／翻攝自台北市衛生局官網）
🟡北部地區

台北市COVID-19疫苗接種院所

新北市COVID-19疫苗接種院所

基隆市COVID-19疫苗接種院所

桃園市COVID-19疫苗接種院所

新竹市COVID-19疫苗接種院所

新竹縣COVID-19疫苗接種院所

宜蘭縣COVID-19疫苗接種院所

🟡中部地區

苗栗縣COVID-19疫苗接種院所

台中市COVID-19疫苗接種院所

彰化縣COVID-19疫苗接種院所

南投縣COVID-19疫苗接種院所

雲林縣COVID-19疫苗接種院所

🟡南部地區

嘉義市COVID-19疫苗接種院所

嘉義縣COVID-19疫苗接種院所

台南市COVID-19疫苗接種院所

高雄市COVID-19疫苗接種院所

屏東縣COVID-19疫苗接種院所

🟡東部及離島地區

花蓮縣COVID-19疫苗接種院所

台東縣COVID-19疫苗接種院所

澎湖縣COVID-19疫苗接種院所

金門縣COVID-19疫苗接種院所

連江縣COVID-19疫苗接種院所

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...