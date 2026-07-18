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品牌過渡一年多 《Pikmin Bloom》終於換上新招牌

▲打開《Pikmin Bloom》，玩家原本熟悉的 Niantic 黑洞爆炸開機畫面，悄悄變成了「Scopely Explore」。（圖／《Pikmin Bloom》）

新東家 Scopely 是何方神聖？

▲Scopely 旗下最廣為人知的代表作就是風靡全球的《Monopoly GO!》（大富翁 GO!）。（圖／《Monopoly GO!》官網）

換品牌不換團隊 官方：還是原本的皮克敏

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》最新版本中，玩家原本熟悉的 Niantic 黑洞爆炸開機畫面，居然悄悄變成了「Scopely Explore」，讓不少每天習慣點開遊戲走路的鐵粉們滿頭問號，紛紛在社群上詢問「皮克敏是換公司了嗎？」事實上，這並非遊戲無預警轉手，而是去年一場轟動業界的百億級收購案，終於走到了最後的視覺改版階段。早在2025年3月，Niantic 宣布將旗下的遊戲事業體，包括《Pikmin Bloom》、《Pokémon GO》、《Monster Hunter Now》等全面出售給全球手遊大廠 Scopely，過去一年多的品牌過渡期中，雖然幕後營運早已移交，但前端依然維持 Niantic 的 Logo 與官網，因此許多玩家在日常遊玩時沒有感受任何不同。2026年7月，官方正式宣布 Niantic 遊戲團隊更名為全新的品牌「Scopely Explore」，值得注意的是，這並不是空降一個陌生團隊來接管遊戲，其本質依舊是大家最熟悉的那群原班人馬，只是在跨國集團的組織整併後改了個新頭銜。「Explore（探索）」這個新名字，也呼應這群人擅長結合 GPS 定位與現實散步的技術強項。Scopely 是目前全球最頂尖的手機遊戲公司之一，旗下最廣為人知的代表作就是風靡全球的《Monopoly GO!》（大富翁 GO!），還有《MARVEL 神威戰隊》等大作，Scopely 在業界最著名的強項就是「長線營運（Live-Ops）」，擅長透過持續不間斷的活動和社群互動，讓推出多年的遊戲依然保持滿滿的生命力。若再把背景放大，Scopely 的後台更是雄厚到嚇人，Scopely 在2023年被 Savvy Games Group 收購，這個集團背後的唯一出資者，是沙烏地阿拉伯的國家主權公共投資基金（PIF）。也就是說，玩家每天孵皮克敏、走路種花的遊戲，現在所屬集團的最上層，其實是沙烏地阿拉伯的國家級基金。至於上述轉變，對一般皮克敏玩家到底有沒有影響？官方在公告中特別強調了一句定心丸「意即開發和設計核心完全沒有換人，皮克敏還是原本的皮克敏。有了 Scopely 豐富的營運經驗和沙國基金的雄厚財力當靠山，或許可以期待更多厲害的跨界聯名活動與新玩法。