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世界盃最大遺珠國家？球迷答案一致認同3國家實力強

除了維德角之外，我覺得埃及也讓人很驚艷，雖然被阿根廷逆轉，但實力完全可以上8強沒問題！」

▲2026世界盃已經即將進入尾聲，不少球迷討論最可惜的球隊。（圖／美聯社／達志影像）

遺珠國家一：埃及「讓二追三史詩級慘案的國家」

原本2：0大幅領先，但在78分鐘之後賽場風雲變色，阿根廷竟然憑藉15分鐘踢進3球，埃及就這樣被上演了「讓二追三」的史詩級慘案

▲埃及16強遇上衛冕軍阿根廷，原本2：0大幅領先，但在78分鐘之後賽場風雲變色，阿根廷竟然憑藉15分鐘踢進3球，埃及慘遭上演「讓二追三戲碼」逆轉。（圖／美聯社／達志影像）

遺珠國家二：維德角「踢和冠軍戰組合的國家」

維德角小組賽首戰逼和無敵艦隊西班牙，以三戰全和挺進32強，結果對上衛冕軍阿根廷，雙方正規賽竟然又是1：1踢和進入延長賽

維德角可是跟要爭冠的兩支隊伍踢和的國家，含金量至今都還在上升。

▲維德角門神沃齊尼亞（Vozinha）在本屆世界盃的驚奇表現，不僅贏得了全球球迷的尊重，更與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在賽後擁抱致意。（圖／路透／達志影像）

遺珠國家三：挪威「幹掉巴西倒在自幹的國家」

在16強更是爆冷擊敗熱門巴西隊震撼全世界

其中一球挪威前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）在一球進攻無視哈蘭德選擇「自幹」結果被擋下

▲挪威前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth，左）在上半場第44分鐘錯失2打1機會，未能傳給身旁的哈蘭德錯失得分機會，被球迷罵爆。（圖／翻攝自X@west_sportzz）

2026美加墨世界盃已經來到尾聲，19日及20日凌晨將舉辦季軍賽以及冠軍戰，首次擴大至48隊、總計104場比賽也即將劃下句點。有球迷就討論「大家覺得這屆世界盃最大的遺珠是誰？我自己覺得埃及那場真的好震撼，他們是有實力可以上8強的，只是運氣也真的是差了點。」貼文曝光後引爆廣大迴響，不少也認為維德角、挪威也都非常可惜，但也讓全世界球迷開始關注到這些國家隊。2026世界盃首次擴大至48隊參賽，因此有許多在世界盃舞台生面孔出現，有球迷就在社群平台「Threads」貼文提到「這屆多了很多生面孔的國家，大家覺得這屆世界盃最大的遺珠是誰？貼文曝光後，不少球迷也紛紛回應、「所以擴大舉辦真的也沒不好，維德角被看見，挪威實力崛起被注視到，埃及也是踢超級棒」、「投埃及一票，16強賽真的踢得太好，淘汰實在很可惜」。埃及本屆在小組賽不敗晉級，32強順利在PK大戰淘汰澳洲，16強遇上衛冕軍阿根廷，，原本已經到手的8強賽門票突然就飛了！由於整場比賽埃及表現其實可圈可點，最後惜敗也讓球迷感到可惜，但仍然寫下隊史最佳紀錄。，踢到102分鐘奇蹟變成2：2還是平手，直到最後維德角後衛博爾格斯（Borges）在第 110 分鐘不慎踢進了一顆「烏龍球」，才讓阿根廷終場以3：2晉級16強，如今西班牙跟阿根廷進入冠軍戰，維德角首次參加世界盃，已經讓全球看見他們的硬實力，防守員沃齊尼亞（Vozinha）IG更是已經突破3000萬追蹤，跟賽前比已經暴增600倍，讓人超期待2030年世界盃，維德角又會帶來什麼精彩表現。至於最後的遺珠就是挪威啦！擁有哈蘭德（Haaland）和厄德高（Ødegaard）的挪威終於展現他們足球天賦，不僅小組賽、32強順利出線，，可惜到了8強賽面對英格蘭時，挪威一開始還取得進球優勢，氣勢正好，，最後英格蘭靠著貝林漢姆（Jude Bellingham）在傷停補時絕殺，終結挪威繼續划船到四強去的路線。而本屆世界盃也是挪威隊史最佳紀錄，不少球迷也非常期待2030年的世界盃，挪威是否能帶著划船應援，繼續划到更遠的地方去。