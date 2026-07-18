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大西洋島國巴布亞紐幾內亞近日無預警片面宣布，立即關閉台灣駐巴紐代表處。外交部長林佳龍今（18）日回應，台灣政府不接受巴紐片面關閉代表處，關切的友盟也表達聲援，巴紐片面行動破壞區域形勢，巴紐政府內部意見也不一致，台灣將檢視對巴紐天然氣採購，採取必要因應行為。林佳龍今出席全國創新創業總會新北辦公室開幕典禮，被問到巴紐片面宣布關閉我代表處，他說台灣政府不接受巴紐片面關閉代表處，外交部表達抗議並進行交涉，關切此事的友盟也來聲援，看到包括美國國務院已公開表達，巴紐這樣片面的行動破壞區域形勢，對台灣跟全球夥伴進行恐嚇的新例證。林佳龍說，台灣跟巴紐的關係並不是如巴紐部分官員所講，沒有任何經濟來往。我國採購巴紐將近三分之一的天然氣，每年都超過120萬噸，佔巴紐收入很大一部分，設代表處對巴紐其實是很重要的。林佳龍說，台灣也希望透過「榮邦計畫」，包括我們的技術團，協助巴紐發展包括農漁業、經濟，及創造工作機會。這樣片面的行動，台灣並沒有被徵詢或討論，所以不接受，會持續進行交涉，且會溝通協調友好國家對這件事表達關切。林佳龍強調，巴紐是中共以政治施壓還有經濟脅迫，再次對台灣跟民主國家恐嚇，必須跟友盟合作，一起面對這種新形態的威脅。至於要如何因應巴紐的作為，是否會有經濟制裁，林佳龍說，外交部已經召開過應變會議，也針對台-巴紐的經濟往來檢視，包括對於巴紐天然氣的採購，進行檢視後，採取必要的因應作為。