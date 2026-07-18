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▲王泉仁與李晶晶曾有過一段婚姻。（圖／翻攝臉書）

台塑集團創辦人王永慶家族第四代再度成為話題，首都客運千金李晶晶在臉書曬出與16歲女兒Elizabeth的最新合照，直呼女兒才去夏令營3天就已經開始想念，讓鮮少公開露面的「台塑第四代小公主」正面模樣再掀討論。網友除了大讚母女高顏值，更一致認為Elizabeth完全遺傳爸爸王泉仁的五官，留言區瞬間被「超像爸爸」、「基因太強了」洗版。李晶晶在社群寫下「才去camp 3days，已經好想她」，並分享3張與女兒頭靠頭合照，母女互動自然親密，看得出感情深厚。照片曝光後，網友大讚母女像姊妹一樣漂亮，也有人笑說：「最美母女檔」、「爸爸基因真的騙不了人」、「根本就是王泉仁翻版」。Elizabeth是李晶晶與王泉仁唯一的女兒，今年已16歲，從小接受多元教育，不僅擅長舞蹈，也學習科學、音樂等領域，氣質出眾。Elizabeth過去曾陪媽媽出席時尚活動，面對媒體雖然害羞卻全程有禮貌，受訪結束後還連說好幾次「Thank you」，完全沒有豪門千金的驕氣。李晶晶曾透露雖然與王泉仁離婚，但父女感情始終很好，女兒想見爸爸隨時都能見面，不會規定探視時間，就連台塑集團創辦人王永慶長子王文洋，也十分疼愛這位寶貝孫女，家人私下相處和一般家庭沒有太大不同。王泉仁出身台塑家族，是王文洋與陳靜文所生的長子，也就是台塑集團創辦人王永慶的長孫；王泉仁2010年迎娶首都客運千金李晶晶並生下女兒Elizabeth，因身為王永慶家族第四代，被外界封為「台塑第四代小公主」，不過王跟李的婚姻僅維持4年、於2014年離婚；同年，王泉仁再婚日本藝人佐藤麻衣，兩人2015年育有一子，不過這段婚姻也於2023年畫下句點。