明天7月19日（農曆六月初六）迎來「下壇將軍」虎爺聖誕千秋！老虎在民間被譽為百獸之王，陽氣旺盛能鎮宅、驅邪、避災，且因台語發音相近「好野」，被視為具有財神神格。名門易理楊登嵙博士特別分享求錢母、旺事業的完整攻略，並警告換錢母時千萬別犯下一大禁忌，否則恐導致財運直接落空！
🟡拜金虎爺乎你金好野！下壇將軍具有財神神格
楊登嵙老師說明，因為「虎」與「福」讀音相近，民間廣為流傳虎爺具有「咬錢納財」的特殊能力。台語俗諺更說：「拜金虎爺，乎你金好野！」正因發音與「好野人」極為相似，虎爺逐漸被賦予了財神的神格。此外，虎爺通常供奉在主神神桌下方，因而被尊稱為「下壇將軍」，除了招財、鎮宅與驅邪之外，祂也是「兒童的守護神」，民間深信虎爺能庇佑孩子健康。
🟡求財先稟報個人資料！楊登嵙曝精準祈願流程
想要祈求神明庇佑，發財的第一步必須先清楚向神明稟報自己的詳細資料。楊登嵙老師提醒，祭拜時要向虎爺報告姓名、出生年月日或生辰、居住地址、任職公司，接著再說出想要祈求的願望。老師建議，願望可以說得越詳細、越具體越好，例如希望目前的工作穩定、業績能大幅提升、事業發展順利，或是祈求遠離職場小人中傷。
🟡換錢母犯一禁忌財運落空！名師揭換錢水正解
第一招：換錢水、求錢母。 許多虎爺神龕旁會放置一小碗裝有硬幣的清水，這就是俗稱的「錢水」。信眾可以從錢水中換取硬幣作為「錢母」，換好後記得拿到香爐上方，順時針繞三圈，再妥善放入紅包袋或隨身錢包中。
然而，楊登嵙老師特別提醒，求錢母時有一項至關緊要的禁忌：必須使用「等值金額」進行交換（如10元換10元），千萬不能拿自己的小錢換虎爺的大錢（例如拿5元硬幣換10元硬幣）。民間認為這種行為代表貪心，一旦觸犯，虎爺便可能不願意幫忙守護財運，導致財運直接落空。
🟡發財還有這兩招！放名片摸虎嘴聚財氣旺事業
除了求取錢母，楊登嵙博士再加碼傳授兩大發財絕招。第二招：放名片。 虎爺旁可以看到一個聚寶盆或紅盤子，信眾可以將自己的名片放入其中，保佑工作與事業一切順利、遠離職場小人騷擾。
第三招：摸虎爺。 民間流傳著生動的開運俗諺，像是「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」，部分廟宇若有開放信眾觸摸虎爺公的雕像，不妨順應民俗輕輕觸摸，能為自己聚集更多財氣與好運。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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楊登嵙老師說明，因為「虎」與「福」讀音相近，民間廣為流傳虎爺具有「咬錢納財」的特殊能力。台語俗諺更說：「拜金虎爺，乎你金好野！」正因發音與「好野人」極為相似，虎爺逐漸被賦予了財神的神格。此外，虎爺通常供奉在主神神桌下方，因而被尊稱為「下壇將軍」，除了招財、鎮宅與驅邪之外，祂也是「兒童的守護神」，民間深信虎爺能庇佑孩子健康。
想要祈求神明庇佑，發財的第一步必須先清楚向神明稟報自己的詳細資料。楊登嵙老師提醒，祭拜時要向虎爺報告姓名、出生年月日或生辰、居住地址、任職公司，接著再說出想要祈求的願望。老師建議，願望可以說得越詳細、越具體越好，例如希望目前的工作穩定、業績能大幅提升、事業發展順利，或是祈求遠離職場小人中傷。
🟡換錢母犯一禁忌財運落空！名師揭換錢水正解
第一招：換錢水、求錢母。 許多虎爺神龕旁會放置一小碗裝有硬幣的清水，這就是俗稱的「錢水」。信眾可以從錢水中換取硬幣作為「錢母」，換好後記得拿到香爐上方，順時針繞三圈，再妥善放入紅包袋或隨身錢包中。
然而，楊登嵙老師特別提醒，求錢母時有一項至關緊要的禁忌：必須使用「等值金額」進行交換（如10元換10元），千萬不能拿自己的小錢換虎爺的大錢（例如拿5元硬幣換10元硬幣）。民間認為這種行為代表貪心，一旦觸犯，虎爺便可能不願意幫忙守護財運，導致財運直接落空。
除了求取錢母，楊登嵙博士再加碼傳授兩大發財絕招。第二招：放名片。 虎爺旁可以看到一個聚寶盆或紅盤子，信眾可以將自己的名片放入其中，保佑工作與事業一切順利、遠離職場小人騷擾。
第三招：摸虎爺。 民間流傳著生動的開運俗諺，像是「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」，部分廟宇若有開放信眾觸摸虎爺公的雕像，不妨順應民俗輕輕觸摸，能為自己聚集更多財氣與好運。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。