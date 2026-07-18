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中聯油脂致癌油食安風暴延燒，台北市長蔣萬安打出「逼我吃毒油，逼我上街頭」口號，號召民眾7月25日凱道抗議，包含黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、國民黨新北市長參選人李四川響應，對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（18）日強調，保障食品安全，中央地方應在各崗位上一起努力，才能確保台灣食安真正安全。對於蔣萬安號召民眾上凱道一事，蘇巧慧今現身板橋興隆市場拜票受訪時說，台灣是一個民主、多元的社會，所有的集會遊行和言論自由權利都受到保障，不過，若要保障食品安全，大家應該分工，地方政府負責第一線的抽驗，中央負責制度的修正，而檢調就應該針對違法的行為嚴辦速辦。蘇巧慧強調，大家各自分工在崗位上一起努力，才能確保台灣食安真正安全，讓民眾的健康真正得到守護，「大家一起努力」。至於是否擔心毒油事件衝擊到選情？蘇巧慧說，食安是每個人都該守護的，所以大家都要努力，每一個人都有責任，中央地方一起加油，他們責任現在除了守護食安之外，就是希望讓新北的新時代能更好、更漂亮、更陽光，所以會把握每一個機會，向市民報告他們的政見願景。