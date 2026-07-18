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輔大醫院啟動醫療暴力處理機制 依法追究相關責任

輔大醫院傳出發生醫療暴力！一名患者因為癲癇發作送至輔大醫院急診，當時醫療團隊進行協助，準備評估出院之時，病患卻突然情緒失控，對醫護口出穢言，更出手、踹踢護理師。院方強調，不只協助受傷同仁，也將依法追究相關責任，絕不姑息任何暴力行為。輔大醫院說明，7月15日發生一名病人因癲癇發作送至急診，醫療團隊立即提供必要處置，待病況穩定，醫護人員依評估準備協助患者出院時，病患情緒突然失控，不僅對醫護人員口出穢言，更出手及踹踢護理師，造成同仁身體受傷。輔大醫院指出，事件發生後，第一時間啟動院內醫療暴力處理機制，協助受傷同仁接受醫療檢查與後續關懷，並全程陪同完成報案程序，林口分局明志派出所獲報後立即依法處置，將涉案男子依違反《醫療法》及傷害罪嫌逮捕，移送新北地方檢察署偵辦，目前已裁定羈押。輔大醫院強調「將依法追究相關責任，絕不姑息任何暴力行為。」輔大醫院說明，始終秉持「醫療暴力零容忍」原則，對於任何危害醫療人員安全的行為，均將依相關規定及法律程序積極處理，全力維護同仁執業安全與醫療環境。