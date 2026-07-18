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致癌油事件爆發至今，中央不斷質疑台中市府食品查驗不足，民進黨台中市議會黨團更認為，過去四年間雖曾6度稽查中聯油脂，卻僅有1次實際抽驗油品。不過，曾代表國民黨參選立委的「最強菜農」林佳新今（18）日秀出數據表示，民進黨狂打台中食品查驗不足，看看台南、高雄吧？致癌油事件爆發後，行政院、衛福部及民進黨台中市議會黨團，多次將矛頭指向台中市政府，質疑台中市作為中聯油脂所在地，未能善盡第一線稽查責任，導致問題油品流向全台。林佳新在臉書上寫到，海關放行的檢驗報告在哪不敢說，只知道出事了推卸責任放狗咬人，不吭聲不代表沒脾氣，這些側翼要吃皇糧也要看清楚這批大豆是進口作為人類食材，而不是動物用飼料。「呵呵，民進黨狂打台中食品查驗不足，看看台南、高雄吧？」，林佳新秀出2025年六都食品衛生管理查驗件數，包含新北市89,088件、台北市71,932件、桃園市81,832件、台中市88,023件，至於非六都的彰化縣也有54,793件；但台南市僅有45,448件、高雄市也僅有47,646。