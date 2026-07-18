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▲才剛痛批中國介選 川普轉頭又邀中國合辦世界盃（圖／路透社／達志影像）

美國總統川普對中國的態度再度令外界霧裡看花！就在他才剛於白宮全國演說中痛批中國介入2020年大選的隔天，川普竟話鋒一轉，公開表態希望美國下次能與中國合辦世界盃足球賽，兩相對照的發言引發不少討論。川普週五（7/17）出席在紐約川普大樓舉行的國際足球總會（FIFA）招待會，現場約有300名賓客到場，包括巴西足球傳奇球星羅納度及多位FIFA官員。川普當場呼籲FIFA應該再選擇美國作為世足賽主辦地：「你們應該再選一次美國，但這一次不要再選加拿大和墨西哥。你們選我們，下一次再選別人，這樣就能消消大家心中的怒氣。」值得一提的是，FIFA主席英凡提諾原本排定出席另一場有梅西等球星到場的球迷嘉年華活動，卻臨時捨棄該場、優先出席川普這場酒會，顯示雙方關係相當緊密。英凡提諾當面稱讚川普：「沒有你，這屆世界盃不會如此成功」，川普則回應：「事實證明我們是一個足球國家。」酒會上，川普也證實自己先前曾要求英凡提諾覆核美國球星巴洛岡在對波士尼亞賽事中遭紅牌驅逐的判決，該判決原本會自動禁賽一場，但FIFA後來破例撤銷禁賽，讓巴洛岡得以出賽對比利時一戰，此舉曾在賽事公平性上引發國際輿論強烈批評。儘管如此，川普當天仍當面稱讚英凡提諾這項決定「又是一個偉大的決定」，絲毫不避諱兩人關係緊密可能帶來的爭議觀感。美加墨聯合主辦本屆世足賽，全部104場比賽中有78場在美國舉行，包含12場前八強對戰賽。展望未來賽事，2030年百週年紀念賽將分散在摩洛哥、西班牙、葡萄牙、烏拉圭、阿根廷、巴拉圭等六國舉行，2034年由沙烏地阿拉伯主辦，2038年主辦國則尚未進入正式競標程序。川普週五透露，英凡提諾對下屆主辦國組合有個想法：「英凡提諾有個好主意，他說我們下一次可以在中國和美國辦比賽，如此一來就不必長程飛行，球員們會很喜歡這一點的。」目前近年主辦過賽事的區域須依規定迴避申辦，屆時北美洲與大洋洲國家將具備申辦資格，亞特蘭大市長也已表態，若真有申辦機會「絕對有興趣參與」。值得注意的是，就在酒會前一晚，川普才在白宮東廳發表近30分鐘全國演說，聲稱中國自2020年大選週期起竊取2.2億美國選民資料，並試圖影響選舉結果，導致「他這位睿智的總統」連任失利，理由是北京不滿他對中國課徵高額關稅、打造全球最強軍隊。不過查證發現，這項指控與官方情報機構過去的正式結論存在明顯落差——美國國家情報委員會2021年3月的評估報告明確指出，情報單位「高度確信」北京當年試圖影響選舉結果，且（包含計票系統）；時任國家情報總監、現任中情局長雷克里夫當時也支持「無證據顯示中國試圖干預選舉程序」的少數意見報告。多家事實查核機構已對川普這場演說的多項說法提出質疑，指出他引用的情資文件未區分「中方可能的計畫」與「分析師實際判定的結果」，且未提供具體證據佐證選票遭實際影響，換句話說，「中國介入大選」目前仍屬川普單方面的指控，尚未獲得官方情報機構的正式證實。面對川普對中國態度忽冷忽熱的反覆發言，外界一度好奇是否會衝擊中國國家主席習近平原訂9月的訪美行程。對此，白宮官員週五表示，習近平的訪美計畫仍照常規劃進行，暫未受到川普近期言論影響。