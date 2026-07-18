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▲世足決賽門票貴到嚇死人！最低31萬台幣、最高上看356萬（圖／美聯社／達志影像）

即將於當地時間7月19日在紐澤西州東盧瑟福梅特萊夫體育場登場的世界盃決賽，門票價格飆漲程度令人咋舌！西班牙將迎戰阿根廷，這場堪稱2024歐洲盃冠軍對決美洲盃冠軍的「真正世界冠軍爭奪戰」，票務平台上最低票價已逼近新台幣31萬元，最高票價更一度上看新台幣356萬元，創下美國運動史上的天價紀錄。根據票務平台TickPick統計，這場決賽平均成交價高達1萬1,327美元（約新台幣35萬元），一舉超越超級盃與NBA總決賽等指標賽事，正式成為。截至日本時間7月18日上午，票務銷售平台Gametime上顯示，最低票價為9,143美元（約新台幣29萬元），最高票價則高達10萬6,347美元（約新台幣334萬元），低於最低票價的座位，全都集中在頂層看台角落或球門後方上層區域。這波天價亂象的根源，來自FIFA首度在世界盃引進的「動態定價」（variable pricing）機制。整體賽事平均票價，從開賽初期的1,622美元（約新台幣5.1萬元），一路飆升至4強賽階段的4,162美元（約新台幣13萬元），呈現逐輪攀升態勢；一級票種價格更較上屆卡達世界盃翻倍以上。更值得留意的是，FIFA刻意選擇不對官方轉售平台設定價格上限，理由是希望藉此避免球迷完全流向第三方黃牛平台，但這項策略反而讓官方平台票價徹底脫離原始面額——FIFA自家官方轉售平台上，曾出現單張門票喊價高達23萬美元（約新台幣727萬元）的驚人紀錄，另有一張原價僅3,450美元（約新台幣11萬元）的三級看台票，被喊到14萬3,750美元（約新台幣454萬元），暴漲41倍。歐洲球迷支持者組織執行主任埃萬痛批，FIFA這波定價策略是「重大背叛」，且相當比例被上架轉售的門票，根本只是為了牟利而囤積；更諷刺的是，FIFA透過自家轉售平台，每筆交易還能再抽取30%手續費，等於官方本身也是這波轉售亂象的直接受益者。這場四年一度的世界盃巔峰之戰，最貴的座位位置絕佳，可直接觀看比賽核心視角，但單場比賽動輒新台幣數百萬元的票價，早已讓多數一般球迷望之卻步。這場全球矚目的世界冠軍爭奪戰，最終很可能將在購買了這些天價門票的少數觀眾面前上演，也讓「一般球迷是否還買得起世界盃」這個問題，再度浮上檯面。