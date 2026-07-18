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美伊衝突急遽升溫，國際油價持續上漲，國內部分，台灣中油公司今（18）日宣布，自下週一（20日）凌晨零時起至7月26日晚上12時止，汽、柴油價格皆不調整。中油表示，下週油價分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。中油說明，為照顧國內民生與平穩物價，以及考量亞鄰國家補貼情形，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，7月20日至7月26日台灣中油公司各再吸收0.3元及1.1元，合計汽、柴油各共吸收4.0元及3.2元，國內汽、柴油價格皆不調整。中油統計，台灣中油公司2月28日至7月19日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約155.6億元。