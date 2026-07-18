我是廣告 請繼續往下閱讀

臺中市政府警察局115年上半年詐欺防制再傳捷報！根據警政署「打詐儀錶板」數據統計，臺中市詐欺案件財損金額與去年同期相比，大幅減少26億7千餘萬元，降幅達40.89%，居全國最高；詐欺案件受理件數亦同步下降18.36%，查獲詐欺集團數達269團，顯示臺中市政府警察局持續強化打擊詐欺犯罪，已展現具體成效。警方呼籲暑假期間是學生打工及網路購物的高峰期，提醒學子暑期打工求職時若遇到「高薪、免經驗、輕鬆賺」應徵廣告，卻要求提供銀行帳戶、提款卡、密碼，或協助提領、轉交款項，極可能是詐騙集團招募「車手」的陷阱，切勿因一時貪念而誤觸法網。中市警局臉書粉絲專頁「臺中TCPB波麗士」亦同步上架識詐宣導影片，暑假期間學生網路活動及交友頻繁，提醒慎防詐騙集團透過社群平台、交友軟體或遊戲認識被害人，以「急需幫助」、「購買遊戲點數」、「儲值會員」或「提供點數序號」等理由要求金錢。中市警局近期推動的「阻詐零時差 報案QR CODE」報案機制，現已於全市金融機構及超商建置達2,240處通報據點，目前超商已成為警方協力阻詐的前線友軍，推行近1個半月，金融機構通報攔阻達69件詐騙案、保住市民財產5,986萬餘元；超商店員亦通報6件並協助警方現行犯逮捕4名車手，成效顯著。臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，面對詐欺犯罪手法不斷翻新，將持續以「科技偵防、精準打擊、跨機關合作」為核心策略，從源頭阻詐、攔阻金流到溯源查緝，全方位打擊詐欺集團，並透過大數據分析、情資整合及跨機關合作，提升案件偵辦效率，積極守護市民財產安全。詐欺案件數及財損金額雙雙下降，是警察、民眾及其他公私協力單位合作共同努力的成果，警方未來仍將持續努力，打造更安全、更安心的宜居城市。