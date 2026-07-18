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▲因應大稻埕夏日節，大稻埕周邊有許多蜘蛛人巨型裝置。（圖／北市觀傳局提供）

▲本周末可到大稻埕，周邊有許多蜘蛛人巨型裝置。（圖／北市觀傳局提供）

民眾可參加集章抽獎活動 抽中盲盒、電影票

▲大稻埕夏日節將於7月25日開幕，大稻埕周邊已經有許多蜘蛛人巨型裝置先現身。（圖／北市觀傳局提供）

「2026大稻埕夏日節」將於7月25日在大稻埕碼頭（延平河濱公園）登場！臺北市政府觀光傳播局規劃主題煙火秀及音樂展演，並首度結合無人機燈光展演，於開幕及閉幕場打造20分鐘「煙火×無人機」視覺大秀。今年還攜手索尼影業，超人氣英雄「蜘蛛人」將現身大稻埕，河岸與迪化街商圈都將可看到3座大型氣偶、2處互動體驗裝置，超有趣的打卡點一次收集。上周末因為颱風攪局，原本因應「大稻埕夏日節」活動，而在淡五號水門廣場設置高達9公尺蜘蛛人氣偶，本周末將可再度看到蹤跡，尤其夜間燈光投影讓蜘蛛絲射向水門堤壁，營造蜘蛛人飛越河岸的場景感。而在沿著延平河濱公園水岸漫步，還有復刻大稻埕紅磚街景結合潮流霓虹的「拉緊蛛絲！」互動裝置，民眾可與蜘蛛人一同拉動蜘蛛絲。此外，還有全長180公尺的「蜘蛛人水岸光廊」，以特製霓虹蜘蛛標誌與夏日節煙火相互輝映，蜘蛛人手勢更暗藏「I love you！」的暖心告白，預期將是七夕情人節前最浪漫的約會打卡聖地。蜘蛛人的英雄足跡也飛越街廓至迪化街。南京西路與迪化街口設置「對陣時刻」主題裝置，還原蜘蛛人與野蠻浩克在城市高樓頂樓對峙的電影場景，讓民眾有如置身英雄對決現場，而永樂布業商場2樓陽台有4公尺高蜘蛛人飛越現身；鄰近百年歷史建築「十連棟」街區，則可看見4公尺高的蜘蛛人以經典倒掛姿態現身迪化街十連棟街廓。台北市觀傳局局長余祥表示，明（19）日起永樂廣場再推出「蜘蛛人復古顛倒屋」，民眾來大稻埕就可以體驗飛簷走壁的英雄日常。另還有集章與抽獎活動，即日起至8月15日，在大稻埕遊客中心出示追蹤「Humans of Taipei 我是台北人」或「大稻埕本草俱樂部／台北迪化商圈發展促進會」Facebook，即可領取集章地圖及「蜘蛛人臺北限定」明信片，至合作店家完成集章，持活動明信片或於蜘蛛人主題裝置拍照，上傳Facebook公開貼文，標註「Humans of Taipei 我是台北人」，並加入指定Hashtag「#大稻埕夏日節」及「#蜘蛛人在大稻埕」，即可參加抽獎，獎項有蜘蛛人盲盒、電影票、熊讚周邊商品及大稻埕特色商品等。