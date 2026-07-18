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新竹名產炊粉驗出甲醛！4品項7批次下架回收

▲衛生局已命令明好企業社全面停產多款炊粉產品，並下架回收4項產品、7個批次，共4740包（盒），目前已回收867包（盒）。（圖／新竹市政府提供）

◼︎農耕牌濁水炊粉（有效日期：2028年1月5日）

◼︎農耕牌濁水炊粉（有效日期：2029年2月1日）

◼︎風城香菇油蔥炊粉（有效日期：2027年3月15日、2027年5月25日）

◼︎農耕牌新竹炊粉200g（有效日期：2029年4月1日、2029年5月5日）

◼︎新竹炊粉（有效日期：2029年4月1日）

違反食安法！業者全面停產、最高可罰2億元 衛生局示警3特徵

▲新竹市衛生局表示，明好企業社多款炊粉產品驗出甲醛，已責令全面停產、回收違規商品並改善製程與原料品管。（圖／新竹市政府提供）

新竹市衛生局接獲台南市衛生局通報，查出明好企業社多款炊粉產品驗出甲醛，衛生局已命令業者全面停產同類產品，並下架回收4項產品、7個批次，共4740包（盒），目前已回收867包（盒）。由於已違反《食品安全衛生管理法》，業者將面臨6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生局提醒，正常炊粉應呈自然微黃色或暗乳白色，若顏色過白或透明感明顯應提高警覺，若有民眾購買到問題產品，可向業者辦理退貨。新竹市衛生局於5月底接獲台南市政府衛生局通報，指出新竹市明好企業社生產的「農耕牌濁水炊粉」遭檢出依法不得添加的甲醛。衛生局隨即會同食品藥物管理署前往稽查，雖然現場未查獲違法添加物，但進一步針對不同批號產品抽驗6件，檢驗結果全數驗出甲醛，已要求業者全面停產同類產品、回收違規商品，並依《食品安全衛生管理法》辦理裁處。衛生局表示，本次違規產品共涉及4項產品、7個批次，包括：此次共生產4740包（盒），目前已完成回收867包（盒）。衛生局已要求業者提供退換貨管道，民眾若購買到上述問題商品，可向明好企業有限公司辦理退貨。新竹市政府指出，業者製造、販售含有害物質食品，已違反《食品安全衛生管理法》第15條規定，除責令全面停產同類產品、限期改善製程及原料品管機制外，也將依法處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。市府強調，炊粉是新竹代表性名產，未來將持續透過專案稽查、加強抽驗及源頭管理，要求食品業者落實自主管理與原料控管，維護地方產業聲譽及食品安全。衛生局提醒，正常純米米粉或炊粉顏色多呈自然微黃色或暗乳白色，若產品外觀過於雪白、鮮亮，甚至帶有透明感，就應提高警覺，可能涉及漂白劑或其他化學物質。由於甲醛具有高水溶性及揮發性，若民眾擔心產品有殘留疑慮，可先以清水浸泡15至30分鐘並倒掉浸泡水，再以開蓋方式汆燙或烹煮，讓殘留微量甲醛隨水蒸氣揮發，以降低食用風險。