土耳其航空（Turkish Airlines）近日發生一起離譜事件，1架從土耳其飛往杜塞道夫（Dusseldorf）的航班，1名男性乘客以伊斯蘭教法（Sharia law）為由，拒絕與女性同坐，還怒甩空姐巴掌，一落地德國就遭警方逮捕。
根據《每日郵報》報導，犯案的男性是29歲的德國公民，有土耳其血統，他當時援引伊斯蘭教法，拒絕坐在1名女性乘客隔壁；當1名機組人員試圖與該男溝通時，他竟然伸手掌摑了這名空姐。
飛機降落在杜塞道夫機場後，德國警方隨即被呼叫到飛機上處理，並對此案展開調查，而該名嫌疑人被逮後已經認罪。
報導指出，機艙騷亂在全球航班並不算罕見，但男子的行為讓許多民眾不以為然，紛紛打下：「你不能坐在女人旁邊，卻可以打女人耳光，可憐的空姐，希望她沒事」、「如果他真的這麼介意，就應該花錢買2個座位」、「如果他想確保自己旁邊完全沒坐任何女性，就該把整排座位都買下來」。
此外，也有人質疑，西方社會是否應該容忍這種不文明的行徑，認為隨著國家越來越開放，文明界限將越來越模糊，衝突也會越來越多；但亦有讀者在相關報導下方留言提醒：「不要批評宗教本身，有些人並不是真的了解宗教意涵。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
飛機降落在杜塞道夫機場後，德國警方隨即被呼叫到飛機上處理，並對此案展開調查，而該名嫌疑人被逮後已經認罪。
報導指出，機艙騷亂在全球航班並不算罕見，但男子的行為讓許多民眾不以為然，紛紛打下：「你不能坐在女人旁邊，卻可以打女人耳光，可憐的空姐，希望她沒事」、「如果他真的這麼介意，就應該花錢買2個座位」、「如果他想確保自己旁邊完全沒坐任何女性，就該把整排座位都買下來」。
此外，也有人質疑，西方社會是否應該容忍這種不文明的行徑，認為隨著國家越來越開放，文明界限將越來越模糊，衝突也會越來越多；但亦有讀者在相關報導下方留言提醒：「不要批評宗教本身，有些人並不是真的了解宗教意涵。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110