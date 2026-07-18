蘋果漲價潮持續延燒，繼Mac、iPad等產品日前調高售價後，現在連訂閱服務和延長保固也跟著變貴，Apple台灣官網顯示，Apple Music家庭方案月費已從265元調高至295元，每月多付30元；此外，Mac及iPad適用的AppleCare+服務專案也全面調價，iPad增加300元，Mac則增加500元。
Apple Music在台灣並非所有方案全面調漲，學生方案仍維持每月90元，個人方案維持每月165元，只有家庭方案從每月265元調高至295元，漲幅約11.3%。若持續訂閱一整年，費用將從3180元增加至3540元，一年多付360元。
Apple Music台灣最新價格如下：
學生方案：每月90元，未調漲。
個人方案：每月165元，未調整。
家庭方案：每月265元→每月295元，增加30元。
iPad AppleCare+全面漲300元
除了Apple Music之外，蘋果也悄悄調高台灣AppleCare+服務專案價格，所有iPad機型一律增加300元，其中13吋iPad Pro方案價格最高，從5590元提高至5890元。
iPad AppleCare+台灣最新價格如下：
iPad：2190元→2490元
iPad mini：2190元→2490元
11吋iPad Air：2590元→2890元
13吋iPad Air：3290元→3590元
11吋iPad Pro：4890元→5190元
13吋iPad Pro：5590元→5890元
Mac AppleCare+全面漲500元
Mac系列漲幅則統一為500元。以13吋MacBook Air為例，AppleCare+從6290元漲至6790元，16吋MacBook Pro則從1萬2990元提高至1萬3490元。AppleCare+可提供意外摔落、液體潑濺等損壞保障，發生事故時仍須依維修項目支付固定自負額。台灣消費者除了可在購買新裝置時加購，也能在購買裝置後60天內申請加入AppleCare+。
Mac AppleCare+台灣最新價格如下：
MacBook Neo：4490元→4990元
13吋MacBook Air：6290元→6790元
15吋MacBook Air：7290元→7790元
14吋MacBook Pro：8990元→9490元
16吋MacBook Pro：1萬2990元→1萬3490元
Mac mini：2990元→3490元
iMac：5290元→5790元
Mac Studio：5290元→5790元
Mac Pro：1萬5490元→1萬5990元
iPhone、Apple Watch暫時沒漲
目前台灣AppleCare+調價範圍集中在Mac及iPad，iPhone、Apple Watch、AirPods等產品的服務專案價格暫時維持不變。至於符合資格的大專學生、家長及教育工作者，於蘋果2026年Back to School活動期間購買指定Mac或iPad時，加購AppleCare+仍可享最高九折優惠，能稍微降低漲價後的負擔。
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Apple Music台灣最新價格如下：
學生方案：每月90元，未調漲。
個人方案：每月165元，未調整。
家庭方案：每月265元→每月295元，增加30元。
除了Apple Music之外，蘋果也悄悄調高台灣AppleCare+服務專案價格，所有iPad機型一律增加300元，其中13吋iPad Pro方案價格最高，從5590元提高至5890元。
iPad AppleCare+台灣最新價格如下：
iPad：2190元→2490元
iPad mini：2190元→2490元
11吋iPad Air：2590元→2890元
13吋iPad Air：3290元→3590元
11吋iPad Pro：4890元→5190元
13吋iPad Pro：5590元→5890元
Mac系列漲幅則統一為500元。以13吋MacBook Air為例，AppleCare+從6290元漲至6790元，16吋MacBook Pro則從1萬2990元提高至1萬3490元。AppleCare+可提供意外摔落、液體潑濺等損壞保障，發生事故時仍須依維修項目支付固定自負額。台灣消費者除了可在購買新裝置時加購，也能在購買裝置後60天內申請加入AppleCare+。
Mac AppleCare+台灣最新價格如下：
MacBook Neo：4490元→4990元
13吋MacBook Air：6290元→6790元
15吋MacBook Air：7290元→7790元
14吋MacBook Pro：8990元→9490元
16吋MacBook Pro：1萬2990元→1萬3490元
Mac mini：2990元→3490元
iMac：5290元→5790元
Mac Studio：5290元→5790元
Mac Pro：1萬5490元→1萬5990元
iPhone、Apple Watch暫時沒漲
目前台灣AppleCare+調價範圍集中在Mac及iPad，iPhone、Apple Watch、AirPods等產品的服務專案價格暫時維持不變。至於符合資格的大專學生、家長及教育工作者，於蘋果2026年Back to School活動期間購買指定Mac或iPad時，加購AppleCare+仍可享最高九折優惠，能稍微降低漲價後的負擔。