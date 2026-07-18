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Apple Music台灣最新價格如下：

▲Apple Music台灣最新價格顯示，個人方案每月165元、學生方案每月90元，家庭方案則調漲至每月295元。（圖／翻攝自Apple官網）

iPad AppleCare+全面漲300元

iPad AppleCare+台灣最新價格如下：

▲目前台灣AppleCare+調價範圍集中在Mac及iPad，如果在BTS期間下單，教育方案購機同時加購保固，AppleCare+可享9折價。（圖／翻攝Apple官網）

Mac AppleCare+全面漲500元

Mac AppleCare+台灣最新價格如下：

iPhone、Apple Watch暫時沒漲

蘋果漲價潮持續延燒，繼Mac、iPad等產品日前調高售價後，現在連訂閱服務和延長保固也跟著變貴，Apple台灣官網顯示，；此外，Apple Music在台灣並非所有方案全面調漲，學生方案仍維持每月90元，個人方案維持每月165元，只有家庭方案從每月265元調高至295元，漲幅約11.3%。若持續訂閱一整年，費用將從3180元增加至3540元，一年多付360元。除了Apple Music之外，蘋果也悄悄調高台灣AppleCare+服務專案價格，所有iPad機型一律增加300元，其中13吋iPad Pro方案價格最高，從5590元提高至5890元。Mac系列漲幅則統一為500元。以13吋MacBook Air為例，AppleCare+從6290元漲至6790元，16吋MacBook Pro則從1萬2990元提高至1萬3490元。AppleCare+可提供意外摔落、液體潑濺等損壞保障，發生事故時仍須依維修項目支付固定自負額。台灣消費者除了可在購買新裝置時加購，也能在購買裝置後60天內申請加入AppleCare+。目前台灣AppleCare+調價範圍集中在Mac及iPad，iPhone、Apple Watch、AirPods等產品的服務專案價格暫時維持不變。至於符合資格的大專學生、家長及教育工作者，於蘋果2026年Back to School活動期間購買指定Mac或iPad時，加購AppleCare+仍可享最高九折優惠，能稍微降低漲價後的負擔。