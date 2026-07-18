我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇日籍強投佐佐木朗希今（18）日在明星賽後首場比賽先發迎戰紐約洋基，雖然最終無緣收下本季第4勝，但他飆出大聯盟生涯最快101.8英里（約163.8公里）火球，震撼全場。賽後，與他搭檔的菜鳥捕手拉辛（Dalton Rushing）在一次捕逸後談到這場比賽時，不僅大讚佐佐木的球威，更坦承自己一度接不住招牌指叉球，甚至笑說：「今天有一半的比賽，我都在跟他的指叉球搏鬥。」佐佐木此役面對洋基主投5.2局，只被敲5支安打、失1分，送出5次三振。比賽一開始，他就用一顆時速101.8英里（約163.8公里）的四縫線速球震撼打者，也刷新個人大聯盟最快球速紀錄。全場更投出21顆突破100英里（約160.9公里）的速球，創下道奇自2008年導入Statcast系統以來單場最多100英里速球紀錄。不過，拉辛賽後受訪時卻笑稱，自己當下根本不知道那球有多快：「老實說，我完全沒有注意到是101.8英里。」拉辛表示，「我只是把球接住，再傳回投手丘，後來旁邊的人跟我說那球有102英里，我還反問『真的嗎？』。」拉辛指出，雖然知道佐佐木擁有這樣的球速，但看到他重新找回如此火力仍令人振奮，「我認為這是非常好的訊號，也讓人更期待他接下來的表現。」拉辛認為，比起球速本身，更重要的是佐佐木投球時展現出的自信。「無論是97英里還是102英里，只要投手對自己的速球充滿信心，打者就會感受到壓力，也會讓整個投球更具威脅性。」他希望佐佐木能將這樣的狀態延續到球季後半段，持續繳出好表現。談到佐佐木最具殺傷力的武器指叉球，拉辛則忍不住自嘲。第4局兩人出局三壘有人時，他當時因為沒能擋下佐佐木的指叉球形成捕逸，讓洋基攻下全場唯一1分。賽後拉辛笑說：「今天大概有一半時間，我都在努力接住他的指叉球。」他認為，這也代表佐佐木的球質確實非常出色，「當然，這也是我需要改進的地方。或許下一場比賽前，我應該多接幾顆他的指叉球，好好適應一下。」佐佐木朗希的好表現讓道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）直呼時光彷彿倒流回2024年的6月7日，當時山本由伸首度踏上洋基體育場，以生涯最狂的158公里平均速球，硬生生踩碎了賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）組成的紐約重砲防線。羅伯斯賽後受訪說：「今晚看著朗希在投手丘上的表現，我腦海裡瘋狂浮現幾年前山本由伸在這裡投球的畫面。當時山本也是球速越飆越快、用絕對實力統治全場。而今晚，我完全能感受到朗希那種凝聚到極致的恐怖專注力。他太想幫球隊在下半季開出紅盤了，而他也確實做到了。」