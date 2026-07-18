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2026年名古屋亞運棒球中華隊名單公布後，富邦悍將戴培峰一度曾接獲徵詢，卻未出現在最終24人名單中，引發外界關注。戴培峰今（18）日在中職明星賽前首度公開回應，強調自己從收到通知到未入選，整個過程都配合規定，也再次表明只要國家隊有需要，自己一定義不容辭參賽。「最一開始徵詢，我並不知道有沒有入選，只知道需要繳交一些資料，我就照規定配合。」戴培峰表示，「我一直都很想參加國家隊，前兩次都沒有入選，所以有機會都很珍惜。」戴培峰強調，收到通知的當下，很開心有機會能替國家效力，所以需要交的資料都第一時間就配合繳交。戴培峰補充道，繳交資料後就沒有收到任何進一步通知，將重心放回球季，直到後來才得知自己未被列入最終名單。「後續就沒有消息，我就專心準備賽季，之後才知道沒有參與，中間的過程其實不太清楚，只是收到訊息說沒有。」至於球團是否有關他討論過此事，戴培峰透露球團有跟他確認是否收到通知，但並未詢問參賽意願。戴培峰強調，自己是列管球員，本來就是按照國家隊規定配合。戴培峰透露，「球隊有跟我確認是否收到消息，但沒有問我要不要參加。我知道自己是列管身份，所以就是配合把資料交出去，有選到就去，其他就是按照規定辦理。」至於自己最終沒入選，戴培峰表示心裡不太好意思，「不只是我，家人也收到很多消息，對他們滿抱歉的，因為他們也被牽連。」同時間，戴培峰也對球迷疑惑感到理解，「我知道球迷會滿生氣的，也很不好意思造成這麼大的困擾。」戴培峰透露，不管是球隊還是國家隊，只要有需要都會準備好自己，只是今年成績沒有那麼理想，「不確定是否因此沒有入選，但我現在就是先專心比賽，如果之後還有通知，我一定會盡力配合。」