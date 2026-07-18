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▲未來一周台灣主要受西南風影響，南台灣沿岸容易有雨勢，北台灣、山區則有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

國家警報響！西南風不斷掃入水氣，配合午後對流發展，中央氣象署今（18）日發布大雷雨警訊，台中、彰化、南投有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨最新動態。台中市、彰化縣、南投縣氣象署預報員林定宜也提醒，今天台灣主要受西南風影響，南台灣全天不定時有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後大台北地區、山區都有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生的機率，下午外出請注意天氣變化並攜帶雨具備用。氣溫方面，天氣炎熱，各地高溫普遍來到32至35度，大台北盆地、中部地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。