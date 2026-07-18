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底特律老虎隊的新秀李灝宇（Hao-Yu Lee）在今（18）日客場對陣洛杉磯天使隊的比賽中，再度展現他身為關鍵先生的價值。面對大比分落後與打線遭壓制的困境，李灝宇在9局上兩出局後，擊出帶有2分打點的超前二壘安打，成功帶領老虎以2：1逆轉戰局，為球隊拿下一場激動人心的勝利。李灝宇本季在得點圈的打擊率達到3成33，此刻也展現自己的「關鍵基因」，幫助球隊逆轉。比賽前8局，老虎隊打線遭到天使隊先發左投德梅斯（Reid Demers）及牛棚的嚴密封鎖，以0：1落後。9局上，老虎隊燃起一絲希望，在跑者攻佔二、三壘的情況下，李灝宇站上打擊區。面對經驗豐富的終結者葉慈（Kirby Yates），李灝宇展現冷靜氣場，鎖定一顆1好0壞的外角速球，大棒一揮將球送至右外野深處，這支二壘安打一舉掃回兩分，奠定了勝基。賽後，李灝宇在休息室受訪時難掩激動：「當時我真的『斷片』了（blacked out），腦中什麼都沒想，只感覺到一股強大的信念。」美媒賽後報導指出，李灝宇之所以能精準狙擊葉慈，全歸功於他紮實的賽前準備。他透露：「我看過情蒐報告，葉慈的速球使用率高達72%。我特別請教了打擊教練，詢問他的速球球路軌跡，教練提醒那是類似二縫線速球的球路。我在等待一顆偏外角的球，因為我知道如果球從外角進壘，很有機會轉進好球帶。」這番針對性的策略分析，成功讓他在關鍵時刻一擊中的。本賽季至今，李灝宇在得點圈有人時展現出驚人的打擊穩定度，打擊率高達3成33，數據充分體現了他為何被總教練辛奇（AJ Hinch）賦予關鍵打席的信任。總教練辛奇賽後盛讚這名子弟兵：「當李灝宇站上打擊區，全隊都對他充滿信心，而他真的做到了！」除了李灝宇的長打，老虎隊本場投手群表現同樣精湛。先發投手梅爾頓（Troy Melton）主投5.2局狂飆9K，隨後接手的蒙特羅（Keider Montero）更是表現完美，成功守住一分領先優勢。比賽尾聲，一壘手托克森（Spencer Torkelson）兩度上演美技守備，硬是將可能形成安打的球從地緣中撈起，完成驚險出局，聯手守下這場意義重大的勝利。