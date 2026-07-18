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▲台南市長黃偉哲前往桃園遠百，親自向民眾推銷台南頂級美味芒果。（圖／南市府提供）

▲「香約遠百 台南夏日芒果祭」快閃活動，集結13家台南特色品牌，將當季新鮮、香甜的芒果及多樣在地農特產品直送北台灣，讓北部民眾不必遠行，就能輕鬆品嚐南台灣的夏日好滋味。（圖／南市府提供）

台南市政府今（18）日於桃園遠百舉辦「香約遠百 台南夏日芒果祭」快閃活動，集結13家台南特色品牌，將當季新鮮、香甜的芒果及多樣在地農特產品直送北台灣，讓北部民眾不必遠行，就能輕鬆品嚐南台灣的夏日好滋味。市長黃偉哲也化身超級銷售員，向現場大眾熱情推薦優質農產，邀請大家以實際行動支持在地農民。黃偉哲表示，透過農特產品推動城市外交成效顯著，日前市府特別贈送頂級芒果給韓國友誼城市的學生，引發熱烈迴響與謝意，成功藉由在地鮮果拉近國際城市的距離。而今年台南芒果雖然產量增加，但在海內外市場需求強勁下，銷售成績與價格不減反增，外銷版圖更遠達英法、日韓與新加坡等國。黃偉哲也強調，外銷國際的頂級果品更應優先留給國內消費者，因此特別將這些優質農產帶到消費力驚人的桃園大遠百，讓當地民眾免去舟車勞頓，即可直接品嚐。黃偉哲也說，台灣每兩顆芒果就有一顆產自台南，近年更有許多國外貴賓與韓國藝人在社群平台上公開讚賞。此次北上，除了正值產季的芒果外，現場也同步推廣百香果、香蕉、優質蜂蜜及各式精緻的農產加工品。不論是偏好當季鮮果或養生加工點心的民眾，都能在此一站式購足。農業局指出，這次活動邀集的13家在地業者，包括新化果菜市場、台南市左鎮區農會、翁仕傑食品行、吳家虱目魚、林桑鴨蛋、蜜芝館勝利養蜂、合口味肉品、溫噹噹果園、劉蓮忘返農場、玉井之門、南化區農會、儀和行及大水缸酸梅湯等，展售品項豐富。活動於7月18日至19日，每日上午11時至下午6時，在桃園遠百1樓戶外廊道舉行。今天活動現場也特別安排「金芒食刻」體驗，由與會貴賓以左鎮區農會芒果布丁搭配新鮮芒果丁，共同展現台南芒果結合農產加工的創新風味與多元魅力。除了推廣優質農產，現場亦舉辦公益捐贈儀式，在黃偉哲見證下，遠東百貨桃園店特別捐贈台南芒果給「桃園市親子教育協會－青青小衛星、大勇小衛星」等弱勢兒少團體，透過企業、民間與政府攜手合作，將台南農產化為關懷社會的溫暖力量。