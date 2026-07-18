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中聯癌油風波延燒，台中市長盧秀燕昨（17）日批行政院，數度施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油等，行政院則強調，有查廠、有流向、有下架。行政院發言人李慧芝今（18）日受訪再度還原時序，食藥署7月1日有跟台中市府查廠，7月4日專家會議表明中聯沒有復工可能，為何市府急著7月5日要再去中聯？中聯油品驗出致癌物超標，台北市長蔣萬安呼籲民眾站上街頭，要求總統賴清德道歉、行政院長卓榮泰下台；盧秀燕則在臉書發文批評，指中央數度施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油，民怨早已沸騰。對此，李慧芝今出席「健康台灣深耕論壇」開幕式受訪時還原，7月1日食藥署跟台中市府去查廠後，7月4日食藥署舉行專家會議，當天台中市府說7月5日要去查廠，當時食藥署就表達說7月1日已經查過，要再去查，除非是同意復工前，不然不會再去，而且專家會議已經表明了中聯沒有復工可能，為什麼要去中聯？當時台中市府回應說，就是在同意復工前去查一下。李慧芝質疑，這不禁要問，7月4日專家會議都已經表達了中聯沒有復工的可能，為什麼台中市府急著7月5日要再去中聯？他也要再次強調，事實證明了有流向、有查廠、有下架，現在最重要的還是中央跟地方一起合作。