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中華職棒會長蔡其昌任期將於2027年3月屆滿，今年明星賽也成為他任內最後一屆明星賽。今（18）日賽前受訪時，蔡其昌談到6年會長任期，心中感觸滿滿，也談到任內最後一個重大任務就是推動ABS電子好球帶上路、以及建立國家隊分級制度，談到ABS，他坦言一切都還在測試中，但也對下一任會長喊話，「希望他接手後持續推動，目標仍是明年一軍例行賽正式導入。」談到卸任前對台灣棒球的期待，蔡其昌表示，目前中職仍有許多改革空間，希望下一任會長能在既有基礎上持續推動改革，「棒球是國球，一棒接一棒，讓棒球越來越好，這就是我的期待。」隨後蔡其昌提到ABS電子好球帶系統。他表示目前聯盟仍在測試，每天都在催促、詢問相關進度，但還有準確度等技術問題，尤其是上下判定方面，希望下一任會長接手後持續推動，目標仍是明年一軍例行賽正式導入。「我的目標就是朝這個方向走。」蔡其昌表示，他已要求聯盟秘書長與工作團隊訂出明確時程，但唯一前提就是一定要準確，不能為了趕進度而趕著上路，未來會衍生更多問題。此外，蔡其昌也談到關於各大國際賽國家隊分級制度，「如果我們把比賽分級、比賽目的跟意義都找到了，那我覺得對台灣棒球運動就是一件好事。」他認為，主要得先釐清國際賽定位、目標，選訓方向就能更明確，也有助於世代傳承。「如果沒有給新的教練、新的選手機會，國家就不會有新的人才。」他也以亞冠賽、冬聯為例，指出不同賽事本來就有不同定位。亞冠賽主要提供較年輕的球員累積國際賽經驗，冬盟則更著重培養新秀，因此成績並非唯一考量。「最困難、最重要的國際賽，當然要交給最有經驗的教練；但如果沒有給新教練歷練的機會，國家就不會有新的人才，這也是未來非常重要的一環。」