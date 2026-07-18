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▲《金特務：本色回歸》中，蘇志燮家的冰箱沒有門。（圖／翻攝Netflix）

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▲《金特務：本色回歸》第3集中，朴鎮哲把蘇志燮家的冰箱拆下來當防彈護盾。（圖／翻攝Netflix）

南韓男神蘇志燮主演的韓劇《金特務：本色回歸》來到第7集，金部長歷經重重危機終於救到女兒敏智，父女倆在餐桌前互訴真心的催淚橋段逼哭不少劇迷，不過就在最感人的時刻，卻有大批眼尖觀眾發現背景竟出現「沒有門的冰箱」，瞬間讓人出戲，也意外掀起熱議。《金特務：本色回歸》由蘇志燮主演，故事描述來自北韓的傳奇特務「金部長」隱姓埋名在南韓生活多年，原本只想守護女兒敏智平凡長大，卻因敏智遭綁架，被迫重拾身手展開救援行動。劇情一路鋪陳到第7集，金部長與成漢秀、朴鎮哲終於聯手救出敏智，替這段橫跨數集的「救女任務」畫下重要轉折。不過金部長先前曾答應國家特殊任務局，只要女兒平安回來，自己就會束手就擒，因此救人成功後也信守承諾投降。特殊任務局則破例讓父女共進最後一頓晚餐，順便補過女兒生日，席間敏智終於得知爸爸其實是來自北韓的特務，父女倆也首次毫無保留的向彼此告白心意，金部長哭到一把鼻涕一把眼淚，看哭不少觀眾。然而就在這場最催淚的戲碼中，卻有不少觀眾把注意力放到後方背景，只見蘇志燮後面的冰箱少了門，讓大家忍不住笑喊：「冰箱怎麼沒門？」、「一直盯著冰箱看，完全無法專心哭」、「感人歸感人，但冰箱太搶戲了。」原本洋蔥滿滿的橋段，也因為這個細節意外變成討論焦點。其實冰箱沒有門並非劇組穿幫，而是第3集留下的笑點；當時南派工作員、也是66親弟弟的金成圭一路追查到金部長住家，與埋伏的朴鎮哲爆發激烈近身戰，雙方一路打到廚房，朴鎮哲情急之下直接拆掉冰箱門當成防彈護盾。之後冰箱門沒有修復，因此到了第7集父女團聚時，背景才會依舊維持「沒有門的冰箱」。