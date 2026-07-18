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▲周曉涵下班時間搭台北捷運的照片登上韓國媒體，在naver新聞網站上的瀏覽次數超過8萬。（圖／翻攝自周曉涵Threads）

▲周曉涵搭北捷的照片在naver新聞網站上的瀏覽次數超過8萬，位居第一名。（圖／翻攝自naver）

「台灣Jisoo」周曉涵16日在Threads上傳一張下班尖峰時間搭台北捷運的照片，沒想到，不僅被台灣媒體廣泛報導，美照還紅到韓國，韓國媒體標題特別以「頂級女星」的頭銜做專文報導，文章瀏覽次數甚至衝破8萬，位居韓國新聞網站閱讀量第一名。韓媒以「台灣人氣女演員」、「偶像劇女神」稱呼周曉涵，報導寫道，周曉涵因戴著口罩現身台北捷運（地鐵）而引發話題，指她身處擠得水泄不通的捷運車廂內，一隻手握著把手，另一隻手拿著相機拍下自拍照，照片是以充滿Y2K復古感性的角度所拍攝。報導指出，周曉涵身穿灰色長袖上衣，打扮樸素，留著一頭筆直的長髮，並用口罩遮住了臉，即便身處擁擠的人群中，她依然展現出從容不迫的悠閒表情，十分吸睛。並表示周曉涵雖然與身旁站著的乘客距離近到肩膀都快碰在一起，但大多數人似乎都將視線固定在智慧型手機上，並沒有認出她來。文末也簡單介紹周曉涵的背景，指出1984年出生的她，憑藉清純亮麗的外貌，自出道以來出演了多部人氣偶像劇，奠定了其「偶像劇女神」的地位。該篇新聞至截稿前，在naver新聞網站上的瀏覽次數累計至86639，位居第一名。今年41歲的周曉涵從網路美少女發跡，就讀逢甲大學時為公認的校花，踏入演藝圈後活躍於大小螢幕，演過多部偶像劇、電影，有「偶像劇女神」、「台版Jisoo」封號，戲劇代表作有時代劇《商魂》、長壽校園劇《機智校園生活》與《愛上哥們》，早期則有經典偶像劇《18禁不禁》等。