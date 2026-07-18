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▲有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語台中分店，今日正式開幕。（圖／記者葉盛耀攝）

漢來美食開了島語，影響同集團的漢來海港生意？

▲「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」將有升級版的漢來海港餐廳進駐。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主授權提供）

漢來美食旗下「島語」的第四家分店、即台中漢神洲際店今（18）日正式開幕，並宣告接下來島語還將於台北大巨蛋、台南南紡購物中心有新分店，漢來美食也提到，集團的另一個吃到飽品牌「漢來海港」也將有重大改變，將升級為海港Premium，進駐高雄鳳山的LaLaport，並預期最快將可於明年3月開幕。漢來美食旗下的「漢來海港自助餐廳」多年來都是集團的金雞母，近年來因為租約到期、商圈轉移等考量，從7家分店變成5家；而另開設的吃到飽品牌「島語」，今年度目前突破4家分店，且依舊穩居「全台最難預約吃到飽餐廳」之地位，島語台中店日前開放近兩個月、約4.5萬個座位接受預訂，在短短3分鐘內被全數預訂完。多數消費者提到，島語的開設應該都有影響到漢來海港的生意？業者則多次回應，兩品牌價位、定位各自不搶客群，以島語高雄漢神店以及漢來海港高雄店為例，兩家都在高雄漢神本館（漢來飯店）同一棟建築內，但漢來海港生意依舊不受影響，《NOWNEWS》記者也多次直擊漢來海港高雄店即便平日中午也依舊客滿。不過島語業績亮眼仍舊是事實，今年上半年3家島語總業績儼然快追上5間分店的漢來海港，每家分店年營收都有4億近5億水準。而「漢來海港」也將迎來重大改變，漢來美食表示，