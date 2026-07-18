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隨著2026年世界盃決賽即將進入最高潮，不只全球球迷屏息以待，體壇巨星們也紛紛展現對足球的熱愛。近日在紐約舉辦的「Fanatics Fest」嘉年華中，多位跨領域頂尖巨星同框合影，成為社群網路上的熱門焦點；而NBA巨星柯瑞（Stephen Curry）也在受訪時公開表態，看好梅西（Lionel Messi）能帶領阿根廷成功衛冕。在紐約賈維茨中心（Javits Center）舉辦的Fanatics Fest嘉年華中，出現了一張被網友譽為「運動史上含金量最高」的自拍照。由NBA超級球星杜蘭特（Kevin Durant）親自掌鏡，合照陣容包括足球球王梅西、NFL傳奇湯姆·布雷迪（Tom Brady）、網球天王喬科維奇（Novak Djokovic），以及足球明星費迪南德（Rio Ferdinand）、羅德里（Rodri）與馬丁內斯（Emiliano Martínez）。現場星光熠熠，除了體育界的頂尖戰力外，饒舌巨星崔維斯·史考特（Travis Scott）與喜劇演員凱文·哈特（Kevin Hart）也驚喜入鏡，這場跨界聚會為即將到來的決賽提前增添了無限話題。身為NBA當代最具影響力的球星之一，柯瑞在參加線下活動時被問及對決賽的預測。儘管對手西班牙實力強勁，但柯瑞堅定地站在梅西這一邊。「老實說，要看衰梅西帶領球隊衛冕真的很難。」柯瑞在接受媒體採訪時表示：「看到他們連續兩屆殺進世界盃決賽，你會感覺這支球隊擁有一股強大的信念。命運的天秤似乎正向阿根廷傾斜，周日的決賽絕對會是一場壯觀的對決。」梅西在參加完Fanatics Fest活動後，目前已隨阿根廷國家隊抵達紐澤西，備戰即將於周日（當地時間，台灣時間20日）在MetLife體育場舉行的決賽。儘管稍早傳出球隊受天氣影響班機延誤，但面對這場攸關二連霸歷史地位的戰役，全隊鬥志高昂。