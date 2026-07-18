2026年城鎮韌性（防空）演習將首次納入「行動網路受阻」演練，由NCC與電信業者合作，於8月10日及13日在北、中部14縣市實施30分鐘手機網路限速測試，模擬重大災害或戰時通訊壅塞情境。《NOWNEWS今日新聞》整理了「行動網路受阻」演習時間、地點、應變方式以及手機會受到影響的功能等，提供給讀者一次掌握。

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🟡為何要進行手機限速演練？

NCC表示，戰爭、重大天然災害或大型突發事件發生時，通訊設施可能受損，也可能因大量使用導致網路壅塞，因此希望透過演練，讓民眾提前熟悉通訊受限的情境，了解如何在有限網路資源下取得資訊、聯繫家人及避難。此次演習共分兩梯次，每場30分鐘，共涵蓋北部、中部14個縣市。

演習重點包括：

◼︎模擬行動網路速度明顯下降。

◼︎社群平台、影音串流及大型資料下載可能受影響。

◼︎網頁、App開啟速度變慢或無法即時更新。

◼︎優先保留語音通話、SMS簡訊及政府災防告警功能。

◼︎驗證災害漫遊及分級限流等應變機制。

▲此次演習並非單純模擬，而是實際進行手機網路限速測試，讓民眾親身體驗行動網路降速、頻寬不足的狀況，藉此驗證電信業者在極端情境下的應變能力，同時提升全民面對災害及戰時的通訊韌性與防災意識。（圖／新北市政府警察局）
▲此次演習並非單純模擬，而是實際進行手機網路限速測試，讓民眾親身體驗行動網路降速、頻寬不足的狀況，藉此驗證電信業者在極端情境下的應變能力，同時提升全民面對災害及戰時的通訊韌性與防災意識。（圖／新北市政府警察局）
🟡2026年城鎮韌性演習「行動網路受阻」演練時間、地點一次看

📍中部地區

📌日期：2026年8月10日（星期一）
📌時間：14時30分至15時

演練縣市：
◼︎苗栗縣
◼︎台中市
◼︎彰化縣
◼︎南投縣
◼︎雲林縣
◼︎嘉義縣
◼︎嘉義市

📍北部地區

📌日期：2026年8月13日（星期四）
📌時間：14時30分至15時

演練縣市：
◼︎台北市
◼︎新北市
◼︎基隆市
◼︎桃園市
◼︎新竹縣
◼︎新竹市
◼︎宜蘭縣

NCC指出，北部因人口密集、網路使用量較高，演練期間可能有更多民眾感受到降速，但實際影響程度仍會依各家電信業者執行方式、基地台涵蓋範圍及當時網路流量而有所不同。

▲8月10日及13日在北、中部14縣市實施30分鐘手機網路限速測試，模擬重大災害或戰時通訊壅塞情境。（圖／新北市政府警察局）
▲8月10日及13日在北、中部14縣市實施30分鐘手機網路限速測試，模擬重大災害或戰時通訊壅塞情境。（圖／新北市政府警察局）
🟡手機哪些功能會受影響？

可能受到影響功能：

◼︎網頁載入速度變慢。

◼︎社群平台更新困難。

◼︎影音串流容易卡頓。

◼︎Google Maps即時導航、路況更新可能延遲。

◼︎Uber、Uber Eats、foodpanda等叫車、外送服務可能無法正常運作。

◼︎LINE、Facebook等App純文字訊息仍有機會送出，但照片、影片、貼圖、語音及視訊通話可能失敗

仍可正常使用功能：

◼︎語音電話。

◼︎SMS簡訊。

◼︎政府災防告警訊息。

◼︎緊急聯絡用途。

此外，此次演習僅針對4G、5G等行動網路基地台訊號，不影響家中或辦公室的有線固網Wi-Fi。

▲演習期間民眾可能遇到網頁載入變慢、影音卡頓、LINE圖片與視訊無法順利傳送、導航及外送服務受影響，但電話、簡訊及災防告警仍可正常運作。（圖／記者陳明中攝）
▲演習期間民眾可能遇到網頁載入變慢、影音卡頓、LINE圖片與視訊無法順利傳送、導航及外送服務受影響，但電話、簡訊及災防告警仍可正常運作。（圖／記者陳明中攝）
🟡演習前建議做好這些準備？

由於演習期間可能無法即時查詢避難資訊，政府建議提前完成以下準備：

◼︎預先查詢附近防空避難場所。

◼︎將避難資訊截圖或下載至手機本機。

◼︎熟悉防空避難流程及正確防護姿勢。

◼︎將家人、親友及緊急聯絡人電話記錄於手機及紙本。

◼︎提前下載Google離線地圖及相關防災資料。

建議使用工具：

◼︎警政署「警政服務APP」

◼︎「消防防災e點通APP」

◼︎各縣市警政APP（如新北市iPolice）

◼︎Google離線地圖

▲2026年台灣「城鎮韌性（防空）演習」將首度加入「行動網路受阻」演練，由國家通訊傳播委員會（NCC）規劃，並配合國安政策及電信業者共同執行，模擬重大災害或戰時因大量使用、災害漫遊及分級限流造成通訊壅塞的情境。（圖／新北市政府警察局）
▲2026年台灣「城鎮韌性（防空）演習」將首度加入「行動網路受阻」演練，由國家通訊傳播委員會（NCC）規劃，並配合國安政策及電信業者共同執行，模擬重大災害或戰時因大量使用、災害漫遊及分級限流造成通訊壅塞的情境。（圖／新北市政府警察局）
若演習或真實災害發生，政府提醒應依照下列方式應變：

◼︎優先前往地下室或防空避難設施。

◼︎利用事先下載或截圖的避難資訊前往安全地點。

◼︎配合警察及民防人員指揮。

◼︎優先使用電話與簡訊聯絡家人。

◼︎通話內容盡量精簡、縮短時間。

◼︎遠離大片玻璃、懸掛物等高風險區域。

◼︎不散播未經查證的網路訊息，以免造成恐慌。

▲政府呼籲民眾提前下載避難資訊、離線地圖及防災App，提升面對緊急狀況的應變能力。（圖／新北市政府警察局）
▲政府呼籲民眾提前下載避難資訊、離線地圖及防災App，提升面對緊急狀況的應變能力。（圖／新北市政府警察局）
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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...