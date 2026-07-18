2026年城鎮韌性（防空）演習將首次納入「行動網路受阻」演練，由NCC與電信業者合作，於8月10日及13日在北、中部14縣市實施30分鐘手機網路限速測試，模擬重大災害或戰時通訊壅塞情境。《NOWNEWS今日新聞》整理了「行動網路受阻」演習時間、地點、應變方式以及手機會受到影響的功能等，提供給讀者一次掌握。
🟡為何要進行手機限速演練？
NCC表示，戰爭、重大天然災害或大型突發事件發生時，通訊設施可能受損，也可能因大量使用導致網路壅塞，因此希望透過演練，讓民眾提前熟悉通訊受限的情境，了解如何在有限網路資源下取得資訊、聯繫家人及避難。此次演習共分兩梯次，每場30分鐘，共涵蓋北部、中部14個縣市。
演習重點包括：
◼︎模擬行動網路速度明顯下降。
◼︎社群平台、影音串流及大型資料下載可能受影響。
◼︎網頁、App開啟速度變慢或無法即時更新。
◼︎優先保留語音通話、SMS簡訊及政府災防告警功能。
◼︎驗證災害漫遊及分級限流等應變機制。
🟡2026年城鎮韌性演習「行動網路受阻」演練時間、地點一次看
📍中部地區
📌日期：2026年8月10日（星期一）
📌時間：14時30分至15時
演練縣市：
◼︎苗栗縣
◼︎台中市
◼︎彰化縣
◼︎南投縣
◼︎雲林縣
◼︎嘉義縣
◼︎嘉義市
📍北部地區
📌日期：2026年8月13日（星期四）
📌時間：14時30分至15時
演練縣市：
◼︎台北市
◼︎新北市
◼︎基隆市
◼︎桃園市
◼︎新竹縣
◼︎新竹市
◼︎宜蘭縣
NCC指出，北部因人口密集、網路使用量較高，演練期間可能有更多民眾感受到降速，但實際影響程度仍會依各家電信業者執行方式、基地台涵蓋範圍及當時網路流量而有所不同。
🟡手機哪些功能會受影響？
可能受到影響功能：
◼︎網頁載入速度變慢。
◼︎社群平台更新困難。
◼︎影音串流容易卡頓。
◼︎Google Maps即時導航、路況更新可能延遲。
◼︎Uber、Uber Eats、foodpanda等叫車、外送服務可能無法正常運作。
◼︎LINE、Facebook等App純文字訊息仍有機會送出，但照片、影片、貼圖、語音及視訊通話可能失敗。
仍可正常使用功能：
◼︎語音電話。
◼︎SMS簡訊。
◼︎政府災防告警訊息。
◼︎緊急聯絡用途。
此外，此次演習僅針對4G、5G等行動網路基地台訊號，不影響家中或辦公室的有線固網Wi-Fi。
🟡演習前建議做好這些準備？
由於演習期間可能無法即時查詢避難資訊，政府建議提前完成以下準備：
◼︎預先查詢附近防空避難場所。
◼︎將避難資訊截圖或下載至手機本機。
◼︎熟悉防空避難流程及正確防護姿勢。
◼︎將家人、親友及緊急聯絡人電話記錄於手機及紙本。
◼︎提前下載Google離線地圖及相關防災資料。
建議使用工具：
◼︎警政署「警政服務APP」
◼︎「消防防災e點通APP」
◼︎各縣市警政APP（如新北市iPolice）
◼︎Google離線地圖
若演習或真實災害發生，政府提醒應依照下列方式應變：
◼︎優先前往地下室或防空避難設施。
◼︎利用事先下載或截圖的避難資訊前往安全地點。
◼︎配合警察及民防人員指揮。
◼︎優先使用電話與簡訊聯絡家人。
◼︎通話內容盡量精簡、縮短時間。
◼︎遠離大片玻璃、懸掛物等高風險區域。
◼︎不散播未經查證的網路訊息，以免造成恐慌。
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NCC表示，戰爭、重大天然災害或大型突發事件發生時，通訊設施可能受損，也可能因大量使用導致網路壅塞，因此希望透過演練，讓民眾提前熟悉通訊受限的情境，了解如何在有限網路資源下取得資訊、聯繫家人及避難。此次演習共分兩梯次，每場30分鐘，共涵蓋北部、中部14個縣市。
演習重點包括：
◼︎模擬行動網路速度明顯下降。
◼︎社群平台、影音串流及大型資料下載可能受影響。
◼︎網頁、App開啟速度變慢或無法即時更新。
◼︎優先保留語音通話、SMS簡訊及政府災防告警功能。
◼︎驗證災害漫遊及分級限流等應變機制。
📍中部地區
📌日期：2026年8月10日（星期一）
📌時間：14時30分至15時
演練縣市：
◼︎苗栗縣
◼︎台中市
◼︎彰化縣
◼︎南投縣
◼︎雲林縣
◼︎嘉義縣
◼︎嘉義市
📍北部地區
📌日期：2026年8月13日（星期四）
📌時間：14時30分至15時
演練縣市：
◼︎台北市
◼︎新北市
◼︎基隆市
◼︎桃園市
◼︎新竹縣
◼︎新竹市
◼︎宜蘭縣
NCC指出，北部因人口密集、網路使用量較高，演練期間可能有更多民眾感受到降速，但實際影響程度仍會依各家電信業者執行方式、基地台涵蓋範圍及當時網路流量而有所不同。
可能受到影響功能：
◼︎網頁載入速度變慢。
◼︎社群平台更新困難。
◼︎影音串流容易卡頓。
◼︎Google Maps即時導航、路況更新可能延遲。
◼︎Uber、Uber Eats、foodpanda等叫車、外送服務可能無法正常運作。
◼︎LINE、Facebook等App純文字訊息仍有機會送出，但照片、影片、貼圖、語音及視訊通話可能失敗。
仍可正常使用功能：
◼︎語音電話。
◼︎SMS簡訊。
◼︎政府災防告警訊息。
◼︎緊急聯絡用途。
此外，此次演習僅針對4G、5G等行動網路基地台訊號，不影響家中或辦公室的有線固網Wi-Fi。
由於演習期間可能無法即時查詢避難資訊，政府建議提前完成以下準備：
◼︎預先查詢附近防空避難場所。
◼︎將避難資訊截圖或下載至手機本機。
◼︎熟悉防空避難流程及正確防護姿勢。
◼︎將家人、親友及緊急聯絡人電話記錄於手機及紙本。
◼︎提前下載Google離線地圖及相關防災資料。
建議使用工具：
◼︎警政署「警政服務APP」
◼︎「消防防災e點通APP」
◼︎各縣市警政APP（如新北市iPolice）
◼︎Google離線地圖
◼︎優先前往地下室或防空避難設施。
◼︎利用事先下載或截圖的避難資訊前往安全地點。
◼︎配合警察及民防人員指揮。
◼︎優先使用電話與簡訊聯絡家人。
◼︎通話內容盡量精簡、縮短時間。
◼︎遠離大片玻璃、懸掛物等高風險區域。
◼︎不散播未經查證的網路訊息，以免造成恐慌。