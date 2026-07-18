我是廣告 請繼續往下閱讀

英國唐寧街：福克蘭群島絕對是我們的

阿根廷隊在世界盃4強賽擊敗英格蘭，有球員在賽後慶祝活動中高舉「福克蘭群島是阿根廷的」橫幅，引發政治風波。英國首相府敦促國際足總儘速展開調查，對此，有白宮官員則以「言論自由」為理由替阿根廷辯護，稱球員在美國境內擁有表達立場的權利與機會。根據《BBC》報導，針對阿根廷球員賽後舉起爭議橫幅的行為，國際足總目前正在考慮是否要以違反「禁止政治表態」的規定，對阿根廷隊祭出紀律處分。然而，白宮世界盃工作小組負責人朱利安尼（Andrew Giuliani）週五被問及此事時，並未譴責阿根廷球員，反而強調球員在美國境內擁有表達立場的權利與機會。朱利安尼表示，「在美國，我們堅信憲法《第一修正案》所賦予的言論自由權利」。白宮的表態隨即引發英國政府的反彈。英國首相府（唐寧街10號）發言人表示，「世界盃也許不屬於我們，但福克蘭群島絕對是我們的。我們對福克蘭群島的承諾永不動搖」。英國首相府並補充說，對阿根廷球員的後續懲處屬於國際足總的權責，但英國政府全力支持商業大臣凱爾（Peter Kyle）的訴求，那就是敦促國際足總應該儘速對此事件展開正式調查。意外置身爭議中心的福克蘭群島自治政府也發表聲明，對阿根廷隊的舉動表示「遺憾但並不意外」。福克蘭自治政府強調，希望國際足總能依據現行規章，對此類行為予以制裁，「我們不希望看到政治被帶入體育，更不希望島嶼及其人民，在每一次英格蘭與阿根廷的交手中，淪為政治操作的籌碼」。