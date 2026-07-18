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農業部林業及自然保育署花蓮分署今（18）日說明堰塞湖最新狀況，堰塞湖水位仍穩定上升，但入水量減滲水量後僅剩1.39CMS(m3/sec)，因滲漏加大，導致入水量變少，但堰塞湖壩體結構無明顯破壞。台鐵則說明，今日24時前全線正常行駛。台鐵公司今提到，依據林保署最新資訊研判，預估20日凌晨水位將達到壩頂高程，依據中央災害應變中心裁示隨時採取應變措施。而今日24時前列車行駛概況包括西部幹線、東部幹線、南迴線的對號列車及非對號列車「皆正常行駛」。另外支線、觀光列車也正常行駛。台鐵說明，將視萬里溪堰塞湖溢流最新水情變化因應。也因為萬里溪堰塞湖蓄水量已達溢流警戒水位，台鐵表示，為保障旅客權益，凡於115年7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至18日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費。透過網路或APP退票旅客，退票手續費將由台鐵統一辦理退還原刷卡帳戶。另因此次事件影響行程，與花東區間車票相關聯之車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。