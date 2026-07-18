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▲只要在 Google 輸入「超級變色龍、MECCHA CHAMELEON」，搜尋頁面背景中，就會藏著遊戲裡的小人。（圖／Google搜尋頁面）

▲塗鴉躲貓貓遊戲《MECCHA CHAMELEON》，近期新增官方地圖「埃及」。（圖／取自X）

在 Steam 爆紅的派對遊戲《MECCHA CHAMELEON》，又稱超級變色龍或塗鴉躲貓貓，近期在全球持續掀起熱潮，官方近期為玩家帶來雙重驚喜，除了推出2.07版大改版，新增全新地圖與優化機制外，在 Google 搜尋頁面也藏入趣味彩蛋，引發網路熱烈討論，展現出其驚人影響力與高人氣。《MECCHA CHAMELEON》的火紅程度已經不只在各大短影音出現，還入侵 Google 搜尋頁面，只要在 Google 輸入「超級變色龍、MECCHA CHAMELEON」，或日文關鍵字就能觸發，搜尋結果頁面的白色或黑色背景中，會藏著遊戲裡的小人，往下滑動還能看見各種搞笑躲藏姿勢。這個別出心裁的 Google 彩蛋曝光後，立刻引發玩家熱烈迴響，許多粉絲嘗試後紛紛留言，「以為自己出現飛蚊症，仔細看才發現是超級變色龍」。更有玩家向Google建議，希望能參考斯普拉遁的彩蛋設計，加上射擊功能，讓大家可以直接點擊並射擊畫面中被找到的隱藏小人。《MECCHA CHAMELEON》在2.07版本更新中，最大亮點則是官方釋出的全新地圖埃及，以古埃及遺跡為主題，整體視覺偏向暖色系，為遊戲注入異國風情。場景中加入了豐富素材，包含沙地、瓷磚牆、法老雕像及刻有碑文的石柱等。這些細節不僅提升視覺豐富度，也讓玩家在遊玩時能發揮更多躲藏創意。超級變色龍上市後成績斐然，曾創下3週狂賣1260萬套紀錄，目前總銷量更突破1500萬套，遠超眾多3A大作，這款塗鴉躲貓貓遊戲透過更新埃及地圖與有趣的搜尋彩蛋，成功維持極高討論度，官方也預告將與知名日本人展開合作，相信這股變色龍熱潮還會持續延燒。