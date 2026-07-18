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▲「小橘人」攜手鳴槍的橘子集團財務長蘇信泓，一起與明星賽球星留下合影。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.18）

▲橘子集團「小橘人」今年再度參戰明星賽接力賽，最終也留下好成績，與會長蔡其昌、邰智源、啦啦隊女孩、各隊吉祥物留下珍貴合影。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.18）

中職明星賽今（18）日展開，賽前舉行戰技挑戰賽－大富翁接力賽，擔任中華隊第2棒的橘子集團「小橘人」，與第一棒接力後就賣力狂奔，最後以領先、第一名姿態交棒給會長蔡其昌，展現強大的路跑實力。中職明星賽18、19日展開，首日賽前舉辦包含全壘打大賽預賽、雷射肩與大富翁接力賽等項目，橘子集團「小橘人」也參加大富翁接力賽，加入中華隊擔任第2棒，從首棒運彩大運哥手中接棒後就狂衝，最後以領先姿態交棒給第3棒中職會長蔡其昌。橘子集團連續第5年贊助中職明星賽，「小橘人」也繼去年參加接力賽後，今年再度參戰，最終也留下好成績，攜手鳴槍的橘子集團財務長蘇信泓，與會長蔡其昌、邰智源、啦啦隊女孩、各隊吉祥物留下珍貴合影。橘子集團除「小橘人」報名接力賽外，在一壘側也有攤位活動，邀請啦啦隊女孩擔任一日店長，今日為中信兄弟牛奶，明日則是樂天桃猿Kira。