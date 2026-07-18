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中聯致癌油事件，引發社會關注有油品流向及後續處置。國民黨立委林思銘今（18）日表示，問題油品遭查封、封存後，政府更應公開後續銷毀流程，他已正式發函衛福部，要求衛福部及食藥署，全面公開問題油品處理情形，建立公開透明的銷毀機制，並且必須全程錄影、全程監控、全程公開。「食安，沒有任何妥協空間。」林思銘表示，從問題油品流入市場至今，民眾最擔心的不只是「還有多少流向不明」，更關心的是已經查封、封存的問題油品，究竟會如何處理？是否真的完全銷毀？是否有公開透明的監督機制？人民需要的是一個看得見、查得到、經得起檢驗的答案。林思銘說，因此，他已正式發函衛生福利部，要求衛福部及食品藥物管理署，針對封存問題油品的後續處置提出完整說明，並向國人公開交代。林思銘要求，一、全面公開問題油品處理情形。公布目前查扣、封存及預計銷毀的最新數量，以及運輸、倉儲、銷毀等相關處理規劃與經費，讓全民清楚掌握處理進度。二、建立公開透明的銷毀機制。清楚說明問題油品將採取何種銷毀方式，確保無法再次流入市場，徹底杜絕任何食安風險。三、全程錄影、全程監控、全程公開。銷毀過程應全程錄影、全程監控，並公開完整影像及相關紀錄，接受全民監督，讓每一桶問題油品都去向清楚、處理透明，徹底消除社會疑慮。林思銘說，更令人遺憾的是，審計部早在兩年前就曾提醒主管機關，食品業者自主通報及食品追溯追蹤制度覆蓋率偏低，恐影響問題產品追查效率。然而，相關制度未能及時補強，最終仍發生這次重大食安事件，令人痛心，也讓民眾對政府食安管理產生疑慮。林思銘指出，食安不能永遠停留在事後補救，更應建立完善的預警、追溯、查核與公開制度，從源頭管理、流向追蹤到後續銷毀，每一個環節都必須經得起全民檢驗。人民需要的不只是道歉，而是真正的改革；人民要的不只是承諾，而是看得見的透明。林思銘表示，身為立法委員，他一定會持續嚴格監督衛福部及食藥署，要求：問題油品依法封存、確實銷毀；銷毀過程全程公開透明、接受全民監督；全面檢討食品追溯追蹤制度，補起食安漏洞；建立更完善的食安管理機制，避免類似事件再次發生。「查封不是終點，公開透明才是重建食安信任的開始。」林思銘表示，每一桶問題油品，都必須在全民監督下完成銷毀；每一道食安防線，都不能再有任何漏洞。守護食安，就是守護每一個家庭的健康。他會繼續站在第一線，善盡監督職責，為國人的食品安全嚴格把關，讓大家吃得安心、用得放心。