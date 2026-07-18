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民進黨全國黨代表大會將於明（19）日登場，總統兼黨主席賴清德屆時將親自為19縣市首長戰將授旗，下達年底大選輔選令，象徵全黨進入作戰狀態。然而，適逢權力核心「中常委」改選，各派系精算席次，目前呈現「泛賴」與「非賴」陣營爭奪最後一席的關鍵局面；至於外界關切綠營大咖明天誰到場，包含前總統陳水扁、立法院前院長游錫堃、行政院前院長蘇貞昌、謝長廷等人均會到場，不過，前總統蔡英文擬維持慣例，將再度缺席全代會。根據民進黨黨規，改選流程由593席全國黨代表選舉出30席中執委，再由30席中執委推選出10席中常委，任期為兩年。理論上，獲得3席中執委支持，即可確保1席中常委，為此，各派系無不全力操盤，英系甚至傳出3名身兼當然黨代表的直轄市議員相繼請辭，改由自家人遞補，力求將每一張票發揮最大價值。綜觀目前權力分布，以泛賴陣營為多數，共握有6席，包含2席新潮流、1席正國會、綠色友誼1席、1席湧言會及1席民主活水；非賴陣營則掌有4席，2席英系、蘇系、陳亭妃系統。現今「泛賴」與「非賴」陣營「六比四」的分配，源於2024全代會，因鄭文燦系統代表投下廢票，導致相同票數的陳亭妃、洪申翰、林宜瑾、蘇治芬須四人抽三席，意外讓新潮流系痛失一席，也因此，新系這次極力避免閃失，盼重新奪回3席中常委，包含立委林俊憲、許智傑、簡舒培機會高，至於綠色友誼擬推林益邦、正國會擬派陳茂松、湧言會擬派王定宇，至於民主活水可望與新系合作，擬推派賴惠員，泛賴系初估保住6席，「坐6望7」。非賴陣營的「英妃邁蘇」則是「坐3望4」，英系擬派王世堅、陳冠廷，妃系統有望與英系或邁系合作，推出陳怡珍爭取，蘇系則是由張宏陸爭取連任。綜觀派系布局，10席中常委中，已有9席格局相對明朗，決勝關鍵在於「最後一席」的歸屬，若戰況陷入膠著，或是發生一點意外，極可能出現多人同票、須抽籤決定的局面，目前看來以「7比3」的機率較高。此外，根據黨中央規劃，明天全代會由立委、黨發言人林楚茵、李坤城擔任主持人，除19位縣市長參選人全員到齊外，游錫堃、蘇貞昌、謝長廷、陳水扁等黨內大咖都現身。陳水扁受訪時證實明天將出席全代會「北上投票」；至於蔡英文，為避免外界過度解讀、失焦，將3度缺席全代會。