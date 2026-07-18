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林靜儀今日再度在臉書發文提到，時序已經講很多次，「不聽的人就是不聽。」她一一列出時間軸：

6月30日廠商見紙包不住火終於通報。

7月1日食藥署協同地方主管機關查廠。

7月4日食藥署召集專家會議，會中對中聯油脂製程節點、HACCP標準均有質疑，並明確裁示「製程若無法檢討，尚無法復工」。

7月5日台中市政府說要再去查廠。

民生議題政治操作 林靜儀砲轟：不實指控真的很糟

專家看中聯改善報告直搖頭 食藥署長：沒有復工怎麼會進去查廠？

中聯致癌油風波持續，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕紛紛批評中央蓋牌、無能，甚至號召民眾7月25日一起上凱道。衛福部次長林靜儀昨（17）日晚間已發文批評說謊；今（18）日她再度貼出時序並砲轟，已經講很多次，不聽的人就是不聽，把民生議題拿來做政治操作、搞政治手段，甚至做不實指控，「真的很糟」。台中市長盧秀燕昨日直指行政院，數度施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油等，行政院則強調，有查廠、有流向、有下架。林靜儀在臉書則說，地方主管機關竟臉不紅、氣不喘地說謊。林靜儀直指，7月4日專家會議才開完，不到一天時間，廠商製程就檢討到可以重新查廠評估復工了嗎、這時候查廠的目的是什麼？「我們想就是同意復工前，進去查一下」林靜儀更特別框出這句話詢問台中市政府「要不要確定一下這句話是誰說的？」林靜儀認為，對民眾來說，中央跟地方政府應該要一起合作、各司其職，才能把民眾的生活顧好。「把民生議題拿來做政治操作、搞政治手段，甚至做不實的指控，真的很糟。」食藥署中區同仁後續多次與檢調到廠，包括採樣原油檢體送驗，甚至7月15日收到宜蘭縣衛生局通知中聯還有一批314-1150401的油品隱匿未報，林靜儀質問「食藥署中區同仁再次進廠確認，誰在沒查廠？」食藥署長姜至剛今日接受媒體聯訪強調，「我們一定有查廠，一定知道流向」，也持續追蹤，先前就明確指出，7月1日看過廠、7月4日進行專家會議、看過改善報告，但所有專家都直搖頭，就是「不及格。」姜至剛指出，既然還沒準備好、就沒有復工，若沒有復工，怎麼會進去查廠？他表示，後續調查是因為看到異常狀態，也持續跟檢調合作，盼蒐集更完整資料。