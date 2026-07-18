神話動作史詩鉅片《奧德賽》昨（17）日全台上映，YouTuber嘟嘟人（The DoDo Men）分享專訪主演麥特戴蒙、「霍蘭弟」湯姆霍蘭德的影片，問及兩人如何給正在嘗試跳脫舒適圈的人建議，麥特戴蒙說：「做創意工作最危險的地方，就是一心只想保護自己有的東西，而不去挑戰自己。」兩大男神金句連發，吸引破萬名網友點讚。
給嘗試走出舒適圈的人建議 麥特戴蒙先稱讚Ian
影片中，Ian表示，電影裡的智慧女神雅典娜（千黛亞飾演）代表奧德修斯（麥特戴蒙飾演）回家路上的盟友之一，接著請麥特戴蒙和湯姆霍蘭德以雅典娜的身分給正在經歷嘗試走出舒適圈的人一些建議，麥特戴蒙先稱讚以「跳脫舒適圈」為拍片核心理念的Ian，「你願意嘗試走出舒適圈真的很棒！」
麥特戴蒙繼續說道：「做創意工作最危險的地方，就是一心只想保護自己有的東西，而不去挑戰自己，發揮創意、有企圖心、勇於嘗試，這不代表每次都會成功，但用這種態度生活你會得到更多！」
轉述湯姆漢克斯發言 霍蘭弟：這一切都會過去
湯姆霍蘭德分享自己在Podcast上聽到大前輩、奧斯卡影帝湯姆漢克斯所說：「這一切都會過去（This too shall pass），如果你抱著這個想法去生活，就代表你不會把美好的時光視為理所當然。而當你身處低潮時，你也會知道，只要撐過去，這一切都會過去。」
不少網友看了影片表示：「Ian的提問超讚，可以聽到matt damon and tom holland的建議很有意義」、「This too shall pass 這句話好中」、「怎麼一開口就是金句」、「真是太幸運了，能有機會採訪國際巨星！」
The DoDo Men - 嘟嘟人IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
影片中，Ian表示，電影裡的智慧女神雅典娜（千黛亞飾演）代表奧德修斯（麥特戴蒙飾演）回家路上的盟友之一，接著請麥特戴蒙和湯姆霍蘭德以雅典娜的身分給正在經歷嘗試走出舒適圈的人一些建議，麥特戴蒙先稱讚以「跳脫舒適圈」為拍片核心理念的Ian，「你願意嘗試走出舒適圈真的很棒！」
麥特戴蒙繼續說道：「做創意工作最危險的地方，就是一心只想保護自己有的東西，而不去挑戰自己，發揮創意、有企圖心、勇於嘗試，這不代表每次都會成功，但用這種態度生活你會得到更多！」
轉述湯姆漢克斯發言 霍蘭弟：這一切都會過去
湯姆霍蘭德分享自己在Podcast上聽到大前輩、奧斯卡影帝湯姆漢克斯所說：「這一切都會過去（This too shall pass），如果你抱著這個想法去生活，就代表你不會把美好的時光視為理所當然。而當你身處低潮時，你也會知道，只要撐過去，這一切都會過去。」
不少網友看了影片表示：「Ian的提問超讚，可以聽到matt damon and tom holland的建議很有意義」、「This too shall pass 這句話好中」、「怎麼一開口就是金句」、「真是太幸運了，能有機會採訪國際巨星！」