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西南風挾水氣報到 南部全天有雨、山區防豪雨

▲菲律賓東方海面屬於低壓環境，容易有熱帶擾動發展，雖然還沒有具體的系統形成，不過在7月底以前，仍有颱風發生機會。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周後半熱帶擾動恐發展 是否成颱待觀察

▲未來一周各地白天高溫34至36度，早晚低溫27至30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員林定宜表示，周日至下周一（7月19日至7月20日）受西南風與南海雲簇影響，南部全天有短暫陣雨、雷雨，其他地區午後雷陣雨增多，局部恐有大雨甚至短延時豪雨；下周後半段南海至菲律賓東方海面低壓帶仍有熱帶擾動發展機會，未來是否增強為熱帶性低氣壓或颱風，仍待持續觀察。林定宜說明，周日、下周一台灣吹西南風為主，加上南海有雲簇發展，水氣順勢進入台灣，南部地區全天不定時有「短暫陣雨、雷雨」，且要注意局部大雨，其他地區上午多雲到晴，午後中部以北、各地山區都有「局部短暫雷陣雨」，同樣有局部大雨發生，山區甚至可能有短延時豪雨的機會。下周二至下周五（7月21日至7月24日），台灣風向轉吹南南西風，林定宜說明，水氣減少的原因，全台各地多雲到晴，午後雷陣雨集中在西部、山區，各地山區同樣要注意局部大雨，下周二清晨至上午，南台灣也有局部短暫陣雨或雷雨。此外，目前南海延伸至菲律賓東方海面，都屬於低壓帶範圍，下周後半段可能會有「熱帶擾動」發展，是否再增強為熱帶性低氣壓或颱風，還需要時間觀察。氣溫方面，未來一周各地高溫普遍來到32至35度，大台北盆地、中部、花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。