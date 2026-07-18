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國民黨立委王鴻薇，指控金鐘獎媒體採購標案自2016年起迄今11年，僅由三立電視獨得，經費也暴增近3倍，從2500萬到6995萬，質疑難道國家級文化獎勵活動，台灣難道沒有其他電視台有能力承攬金鐘了嗎？王鴻薇說，歷史最悠久的官方傳媒獎項金鐘獎頒獎典禮，自從105年以來至今連續11年，該獎項的媒體採購標案僅由一家媒體：三立電視獨得，經費也暴增近3倍，這就是民進黨執政下的綠色奇蹟：不管金鐘獎獎項得主怎麼變，得標廠商永遠不變。王鴻薇表示，從政府採購網可發現，由文化部影視及流行音樂產業局主辦的金鐘獎，從105年開始一路到115年為止，得標廠商都是三立。就算112年金鐘58屆時，在典禮緬懷故片段中，錯放「在世導演」照片，甚至在金鐘官網疑似提前暴雷得獎者訊息，之後都能夠繼續得標。難道國家級文化獎勵活動，台灣難道沒有其他電視台有能力承攬金鐘了嗎？為何誤植、暴雷過的廠商，還能夠繼續承攬金鐘獎活動？王鴻薇指出，不只是連續11年，採購金額還年年提升，加上契約變更、後續擴充，讓採購金額從105年2500萬，到114、115年的7433萬、6995萬將近3倍成長。提案凍結文化部媒體宣導費王鴻薇說，在立法院審查預算時，她也針對政府媒體採購長期集中特定媒體的狀況提出質疑。每次質詢部會時，部會首長總是會說一切程序都是依照採購法合法辦理，然而卻都非常巧合的由同一家媒體得標，而且又是出過包的廠商，難道每次在評選時，包含局長、副局長在內的評選委員都不知道嗎？王鴻薇表示，因此她也針對文化部的媒體宣導費凍結，只要文化部提出相關檢討報告就可以解凍。當國家文化活動長期由特定媒體的承攬，受損的是全台灣的文化競爭力，更是國人的權益，因此在立法院必須嚴格審查相關預算，才能讓文化更多元發展。金鐘獎是我國歷史悠久的台灣傳播媒體產業獎勵活動，迄今已經舉辦60年，不過早在2006年時，就曾因為「賠錢貨」而到頒獎典禮前1個月，仍沒有電視台願意製播，最終由東風衛視救火。