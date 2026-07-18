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▲郭書瑤透露此褲並非市面販售商品，而是自己委託改衣服的阿姨設計的透明短褲。（圖／IG@yaokuo）

性感女神郭書瑤（瑤瑤）經常透過社群分享生活與穿搭，她今（18）日在IG限時動態曬出一系列紐約街拍，其中一件幾乎像是「國王的新衣」的透明拼接短褲瞬間引爆話題，背後幾乎全透明的設計讓臀部曲線、三角泳衣一覽無遺，她還笑說這是「紐約女性詢問度120%的褲子」，更親自公開這件超狂戰袍的誕生過程，原來是拿舊牛仔布與透明塑膠布，委託改衣阿姨巧手拼接完成。郭書瑤常常分享旅遊與生活點滴，這回人在美國，她接連曬出2張穿搭照，特地寫下「American only（美國限定）」，暗示這身造型在當地才敢放膽穿。從鏡前自拍可見，她上半身單穿黑色連身泳裝，大挖背設計完整展現白皙美背，側邊剪裁也讓側胸曲線若隱若現，但真正搶走焦點的則是下半身，牛仔短褲後半部全改成透明塑膠材質，黑色泳褲與蜜桃臀輪廓完全透出來，大膽程度破表。另一張照片中，郭書瑤跪坐在沙灘上，陽光照射下透明短褲的設計更加明顯，她也在限時動態寫下：「紐約女性詢問度120%的褲子，是用舊的牛仔布+塑膠布，請改衣服的阿姨幫我拼接起來的。」透露這不是品牌新品，而是自己發想改造完成的獨家作品，也難怪走在路上回頭率超高。照片曝光後，透明褲的超前衛設計立刻吸引目光，不少人第一眼甚至以為她根本沒穿褲子，宛如把「國王的新衣」直接穿上街。36歲的郭書瑤2009年因「殺很大」廣告一夕爆紅，之後成功擺脫性感女神形象，陸續跨足戲劇、電影、主持與歌唱，並以電影《志氣》奪下金馬獎最佳新演員。她近年除了演藝事業持續發展，也經常分享旅行與穿搭，美照總能掀起網友熱議。