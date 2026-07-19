近期社群上掀起一波「嘎電喪屍」看護中心 AI 影片熱潮，從病人變喪屍、護理站失控、醫護人員穿越、嘎電直播、巴威颱風等等，所有時事都成為題材，脫序又荒謬的情節讓不少網友笑翻，直呼「根本停不下來」、「看不過癮」、「當連續劇在追」，這些爆紅影片全都出自以醫院看護、居家看護為專業的「好起來看護中心」，《NOWNEWS今日新聞》實際訪問負責人黃昭智，同時也是影片的製作人，表示「真的沒有想過會紅，只是因為有趣才開始做」。
AI 影片成流量密碼 緊跟時事發想
打開「好起來看護中心」的臉書，映入眼簾可以看到各式各樣的 AI 生成影片，內容涵蓋近期熱門話題，加入「醫院、病房、照護現場」等元素，以誇張又帶點黑色幽默的方式重新演繹，誇張的效果、連續劇般的情節，引發網友轉發討論。
跟我們印象中的「看護中心」不一樣，「好起來看護中心」比較像是一個集中惡搞題材的YouTube，不少網友留言表示，「每次滑到都會忍不住看完」、原本以為是哪個迷因粉專，結果竟然是看護中心」，也有人笑稱「全台最會做AI影片的看護中心」。
影片意外爆紅 投入成本超過十萬元
談起拍攝AI影片的原因，負責人黃昭智說「是因為興趣」，表示自己大約兩年前開始經營看護中心，在此之前是一名影片創作者，AI 工具興起後，希望把腦中的創意變成作品。黃昭智說，一開始並沒有設定流量目標，也沒有預料影片會引起這麼大的迴響，對於「爆紅」始終抱持平常心。更表示目前仍會持續創作AI影片，未來也會繼續結合時事發想，希望帶給網友更多有趣內容。
雖然AI影片看似快速完成，但黃昭智坦言，實際投入的成本並不低，為了追求更好的品質，公司幾乎把各種AI工具的付費方案都升級到最高權限，不同平台持續訂閱，累積投入已超過十萬元。儘管比起更大規模的行銷成本，AI 是CP值很高的途徑，但「AI其實也沒有大家想像中便宜」他說，前期花費不少成本，但目前透過平台收益與流量效益，已逐漸把成本攤平，更進一步獲利。
粉專暴增萬人 電話詢問量也明顯增加
影片爆紅後，也為公司帶來不少實際效益。黃昭智透露，其實好起來看護中心經營狀況一直很穩定，可能跟人口高齡化有關，所以客群跟競爭者都很多。不過在 AI 影片爆紅後，粉絲專頁短時間內增加約一萬名粉絲，電話詢問量也比過去明顯增加，成功讓更多民眾認識這個品牌。
由於影片風格搞笑、荒誕、惡搞，讓人不禁好奇是否會有民眾因此認為「看護中心」不夠專業。對此，黃昭智直言並不擔心，他認為，AI影片只是溝通的一種方式，希望用更容易被看見的內容，讓更多人認識好起來看護中心，也期待未來能持續透過創意，讓照護產業以不同面貌走進大眾視野。
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打開「好起來看護中心」的臉書，映入眼簾可以看到各式各樣的 AI 生成影片，內容涵蓋近期熱門話題，加入「醫院、病房、照護現場」等元素，以誇張又帶點黑色幽默的方式重新演繹，誇張的效果、連續劇般的情節，引發網友轉發討論。
跟我們印象中的「看護中心」不一樣，「好起來看護中心」比較像是一個集中惡搞題材的YouTube，不少網友留言表示，「每次滑到都會忍不住看完」、原本以為是哪個迷因粉專，結果竟然是看護中心」，也有人笑稱「全台最會做AI影片的看護中心」。
談起拍攝AI影片的原因，負責人黃昭智說「是因為興趣」，表示自己大約兩年前開始經營看護中心，在此之前是一名影片創作者，AI 工具興起後，希望把腦中的創意變成作品。黃昭智說，一開始並沒有設定流量目標，也沒有預料影片會引起這麼大的迴響，對於「爆紅」始終抱持平常心。更表示目前仍會持續創作AI影片，未來也會繼續結合時事發想，希望帶給網友更多有趣內容。
雖然AI影片看似快速完成，但黃昭智坦言，實際投入的成本並不低，為了追求更好的品質，公司幾乎把各種AI工具的付費方案都升級到最高權限，不同平台持續訂閱，累積投入已超過十萬元。儘管比起更大規模的行銷成本，AI 是CP值很高的途徑，但「AI其實也沒有大家想像中便宜」他說，前期花費不少成本，但目前透過平台收益與流量效益，已逐漸把成本攤平，更進一步獲利。
影片爆紅後，也為公司帶來不少實際效益。黃昭智透露，其實好起來看護中心經營狀況一直很穩定，可能跟人口高齡化有關，所以客群跟競爭者都很多。不過在 AI 影片爆紅後，粉絲專頁短時間內增加約一萬名粉絲，電話詢問量也比過去明顯增加，成功讓更多民眾認識這個品牌。
由於影片風格搞笑、荒誕、惡搞，讓人不禁好奇是否會有民眾因此認為「看護中心」不夠專業。對此，黃昭智直言並不擔心，他認為，AI影片只是溝通的一種方式，希望用更容易被看見的內容，讓更多人認識好起來看護中心，也期待未來能持續透過創意，讓照護產業以不同面貌走進大眾視野。