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▲2026年中華職棒明星對抗賽首日，球迷擠爆B2主舞台，希望能一睹6隊代表啦啦隊女孩倩影。（圖／記者林子翔攝 ,2026.07.18）

▲B2主舞台一旁還有大魯閣的打擊練習區。（圖／記者林子翔攝 ,2026.07.18）

2026年中華職棒明星對抗賽今（18）日展開，首日吸引大巨蛋滿場4萬人進場，由於戰技挑戰賽於15點就率先開，球迷自午間就陸續來到大巨蛋，在B2舞台吸引大批人潮，主因是聯盟安排6位女孩卉妮、夏蕾、Maggie、Mingo、蘿拉與大頭的見面會。中職明星賽今日由15點大富翁接力賽、超神準雷射肩與全壘打大賽三項戰技挑戰賽揭開序幕，賽前更有商品部、贊助商攤位、B2舞台等一系列球迷活動，讓球迷排隊等待，其中位於B2主舞台，自午間就陸續吸引球迷、攝影師排隊卡位，整個B2舞台區被擠得水洩不通，展現出中職高人氣。因應明星賽到來，聯盟2天都特別安排女孩、球星見面會，女孩方面首日有卉妮、夏蕾、Maggie、Mingo、蘿拉與大頭參與，球星部分則有呂彥青、陳冠宇、陳鏞基、黃子鵬、郭添信與江國豪等人。此外，B2主舞台左側還有大魯閣舉辦的打擊籠練習，同樣讓等待女孩、球星見面會的球迷可以先排隊試玩。戰技挑戰賽結束後，今日預計由18點上演明星賽正賽，本次分隊延續去年方式，採用TEAM TAIWAN、TEAM STARS明星隊正面對決，TEAM TAIWAN將以亞冠賽為主的年輕陣容為主體。