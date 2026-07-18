陳耀訓每年推出的蛋黃酥，幾乎都是秒殺的人氣月餅品項，也讓這幾年蛋黃酥成為國人中秋必吃月餅種類。近年也有許多知名品牌紛紛躍入蛋黃酥的戰場。像是有「伴手禮界愛馬仕」稱號的「日錦製造所」，嚴選用料製作。也有台灣奶油品牌「19號」，與台北市長春路老餅舖的資深老師傅合作，製出號稱外皮酥鬆輕盈有如飛舞羽毛的蛋黃酥。
成立於2022年的「日錦製造所」，短短幾年間便迅速躍升為台中精品伴手禮的重要代表品牌，高規格的食材選擇、溫柔的設計美學與限量製作的品牌定位，被消費者譽為「伴手禮界的愛馬仕」。
日錦製造所由吳本懿Andrew、張允誠Frank、申可為Gary三位主廚於2022年共同創立，三人皆來自台中，擁有豐富的高級餐飲背景，曾於法國、澳洲及台灣多間知名星級餐廳累積多年歷練。
用料講究 法國進口奶油、日本製粉
去年首度推出的「日錦蛋黃酥」就頗受市場好評，根據日錦表示，可能原因是用料嚴選，像是法國頂級乳源產區AOP伊思尼發酵奶油、諾曼第發酵無水奶油，搭配日清製粉「紫羅蘭薄力粉」及「山茶花強力粉」。油皮、油酥則還加入馬達加斯加香草籽，經24小時熟成後再進行兩次桿捲，使奶油香氣更加細緻，內餡則包入豆沙與醃漬足日的紅土鹹蛋黃，表面有土雞蛋液與法國葛宏德鹽之花等。
日錦製造所另還有「橡子豬蜜香鹹蛋糕」，紅柴蜜製作蜂蜜蛋糕中包入手工拌炒的西班牙伊比利橡子豬梅花肉，並加入新社特級香菇與筍丁，鹹香肉餡相互平衡。兩招牌品項即日起，於「日錦製造所官網」可下訂。
台灣在地奶油品牌「19號奶油」攜手老職人 以澄清無水奶油製作
另外，台灣在地奶油品牌「19號」繼續推展「隱市職人」系列企劃，今年邀請隱身台北市長春路老餅舖、曾任多家餐飲品牌月餅幕後推手的漢餅職人—楊守憲師傅，以其能將酥皮做到「鬆柔蓄勁」的技法，合作推出全台首發、以「19號澄清無水奶油」製作的「金羽月光中秋禮盒」，限量共500盒。內含層次如羽的「飛羽蛋黃酥」與似絮翻飛的「月光綠豆椪」。
楊守憲「鬆柔蓄勁」技法 蛋黃酥外皮酥鬆如羽毛
所謂的「鬆柔蓄勁」一詞來自於太極，而資深職人楊守憲對待麵團技法，被人稱說就有如此深度，既能讓蛋黃酥保有傳統酥皮的羽化層次，同時放置日久口感卻仍酥鬆不黏、輕盈化口。據他本人表示，即是醋用更費時耗工的「小包酥」手法，
先將油皮與油酥分成小劑子，再逐一手工包裹、擀捲， 雖然流程繁複，但卻更能達到他對層次與口感的極致要求。
而內餡的烏豆沙也講究，採每年小批次訂製，刻意降低甜度、不添加任何增稠劑的優良品質。鹹蛋黃也嚴選醃製20天以上的冷藏品，入餅前噴灑高粱酒輕烤去腥，徹底去除殘留蛋白，只保留最純淨的油潤鹹香。
再配上「19號澄清無水奶油」為基底，每顆「飛羽蛋黃酥」都能夠酥皮輕盈柔薄、層次鮮明，宛如片片飛舞的金色羽毛停留舌尖，散發出澄清無水奶油特有的焦糖香氣，與微甜豆沙餡、油潤鹹蛋黃交融，口感融洽、風味協調。
「金羽月光中秋禮盒」推出精緻的「6入裝」與「12入裝」兩規格，限量共500盒。即日起至8月24日推出，於「19號發酵奶油官網」可下訂。
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用料講究 法國進口奶油、日本製粉
去年首度推出的「日錦蛋黃酥」就頗受市場好評，根據日錦表示，可能原因是用料嚴選，像是法國頂級乳源產區AOP伊思尼發酵奶油、諾曼第發酵無水奶油，搭配日清製粉「紫羅蘭薄力粉」及「山茶花強力粉」。油皮、油酥則還加入馬達加斯加香草籽，經24小時熟成後再進行兩次桿捲，使奶油香氣更加細緻，內餡則包入豆沙與醃漬足日的紅土鹹蛋黃，表面有土雞蛋液與法國葛宏德鹽之花等。
日錦製造所另還有「橡子豬蜜香鹹蛋糕」，紅柴蜜製作蜂蜜蛋糕中包入手工拌炒的西班牙伊比利橡子豬梅花肉，並加入新社特級香菇與筍丁，鹹香肉餡相互平衡。兩招牌品項即日起，於「日錦製造所官網」可下訂。
另外，台灣在地奶油品牌「19號」繼續推展「隱市職人」系列企劃，今年邀請隱身台北市長春路老餅舖、曾任多家餐飲品牌月餅幕後推手的漢餅職人—楊守憲師傅，以其能將酥皮做到「鬆柔蓄勁」的技法，合作推出全台首發、以「19號澄清無水奶油」製作的「金羽月光中秋禮盒」，限量共500盒。內含層次如羽的「飛羽蛋黃酥」與似絮翻飛的「月光綠豆椪」。
所謂的「鬆柔蓄勁」一詞來自於太極，而資深職人楊守憲對待麵團技法，被人稱說就有如此深度，既能讓蛋黃酥保有傳統酥皮的羽化層次，同時放置日久口感卻仍酥鬆不黏、輕盈化口。據他本人表示，即是醋用更費時耗工的「小包酥」手法，
而內餡的烏豆沙也講究，採每年小批次訂製，刻意降低甜度、不添加任何增稠劑的優良品質。鹹蛋黃也嚴選醃製20天以上的冷藏品，入餅前噴灑高粱酒輕烤去腥，徹底去除殘留蛋白，只保留最純淨的油潤鹹香。
再配上「19號澄清無水奶油」為基底，每顆「飛羽蛋黃酥」都能夠酥皮輕盈柔薄、層次鮮明，宛如片片飛舞的金色羽毛停留舌尖，散發出澄清無水奶油特有的焦糖香氣，與微甜豆沙餡、油潤鹹蛋黃交融，口感融洽、風味協調。
「金羽月光中秋禮盒」推出精緻的「6入裝」與「12入裝」兩規格，限量共500盒。即日起至8月24日推出，於「19號發酵奶油官網」可下訂。