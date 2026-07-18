房屋繼承者注意，財政部送出減稅大紅包！官方發布最新解釋令，只要是在「2016年1月1日前」取得或繼承的老屋，未來出售申報財產交易所得時，全面放寬可依消費者物價指數（CPI）調整房屋成本。賦稅署以個案試算，新令上路後課稅所得可當場現縮15萬元，實質減輕通膨帶來的稅負重擔，讓老百姓荷包不再變相失血。
🟡出售舊制繼承房屋！財政部釋出最新減稅福利
財政部賦稅署公告最新解釋令，個人出售繼承或受贈取得的房地，若屬於舊制房屋交易所得課稅，所得計算迎來重大變革。新規明定，只要能查得交易時的「房屋實際成交價額」，房屋評定現值就能按消費者物價指數（CPI）調整後自成交價中扣除，合理反映長年通膨環境，實質減輕民眾的稅負重擔。
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賦稅署提供實際案例對比：甲君於2014年5月繼承房屋，當時評定現值95萬元（物價指數95）；2026年3月以400萬元出售（物價指數110）。差異如下：
房屋成本認定：舊方式僅能扣除原來的95萬元；新機制依通膨調整後，可扣除成本提高至 110 萬元。
交易所得總額：舊方式計算出的所得高達305萬元；新機制上路後，課稅所得直接大縮至 290 萬元，前後差額達 15 萬元。
🟡精算綜所稅級距大對決！看你實質能省下多少錢
當房屋交易所得大縮15萬元後，隔年5月併入個人綜合所得稅申報時，各稅率級距實質省下的稅金如下：
綜所稅 5% 級距（一般雙薪家庭）：150,000 × 5% = 實質省下 7,500 元！
綜所稅 12% 級距（中產優質家庭）：150,000 × 12% = 實質省下 18,000 元！
綜稅 20% 級距（高薪科技新貴）：150,000 × 20% = 實質省下 30,000 元！
綜所稅 30% 級距（中小企業高階）：150,000 × 30% = 實質省下 45,000 元！
綜所稅 40% 級距（頂級高資產族）：150,000 × 40% = 實質省下 60,000 元！
新政策合理反映通膨，實質幫老百姓擋下因物價上漲而虛增的稅負，讓大眾在報稅時荷包不再變相失血。
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財政部賦稅署公告最新解釋令，個人出售繼承或受贈取得的房地，若屬於舊制房屋交易所得課稅，所得計算迎來重大變革。新規明定，只要能查得交易時的「房屋實際成交價額」，房屋評定現值就能按消費者物價指數（CPI）調整後自成交價中扣除，合理反映長年通膨環境，實質減輕民眾的稅負重擔。
房屋交易所得大縮水？官方試算看出驚人差異
賦稅署提供實際案例對比：甲君於2014年5月繼承房屋，當時評定現值95萬元（物價指數95）；2026年3月以400萬元出售（物價指數110）。差異如下：
房屋成本認定：舊方式僅能扣除原來的95萬元；新機制依通膨調整後，可扣除成本提高至 110 萬元。
交易所得總額：舊方式計算出的所得高達305萬元；新機制上路後，課稅所得直接大縮至 290 萬元，前後差額達 15 萬元。
🟡精算綜所稅級距大對決！看你實質能省下多少錢
當房屋交易所得大縮15萬元後，隔年5月併入個人綜合所得稅申報時，各稅率級距實質省下的稅金如下：
綜所稅 5% 級距（一般雙薪家庭）：150,000 × 5% = 實質省下 7,500 元！
綜所稅 12% 級距（中產優質家庭）：150,000 × 12% = 實質省下 18,000 元！
綜稅 20% 級距（高薪科技新貴）：150,000 × 20% = 實質省下 30,000 元！
綜所稅 30% 級距（中小企業高階）：150,000 × 30% = 實質省下 45,000 元！
綜所稅 40% 級距（頂級高資產族）：150,000 × 40% = 實質省下 60,000 元！
新政策合理反映通膨，實質幫老百姓擋下因物價上漲而虛增的稅負，讓大眾在報稅時荷包不再變相失血。