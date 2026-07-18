我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐國勇率學員於美國華盛頓特區展開密集拜會。（圖／民進黨提供）

民進黨秘書長徐國勇於7月13日至15日率「第三屆民進黨外交培力營」學員於美國華盛頓特區展開密集拜會。針對中國7月1日起實施所謂《民族團結進步促進法》，徐國勇向美方表達對此憂心，呼籲美方重視此議題，共同杜絕紅色恐怖，捍衛台灣人民堅持民主自由的意志與權利。徐國勇訪美期間，訪團拜會美國行政部門國務院及戰爭部官員，以及美國在台協會華府總部（AIT/W）；立法部門方面，則與跨黨派友台聯邦參、眾議員交流；此外，訪團與華府多所智庫專家學者交流，包括哈德遜研究所（Hudson Institute）、美國全球戰略公司（AGS）、布魯金斯研究院（Brookings Institution）、戰略與國際研究中心（CSIS）、外交關係協會（CFR）、美國優先政策研究所（AFPI）及全球台灣研究中心（GTI），雙方就台美關係的發展進程交換觀點。徐國勇指出，今年是民進黨重啟外交培力營第三年，他親自帶團旨在展現民進黨重視栽培新世代國安外交幕僚，也期盼透過與美方官員、智庫直接接觸，讓青年政治工作者實地理解台美關係運作，促進台美關係的世代交替與永續發展。拜會過程中，徐國勇向美方表達對於中國7月1日起實施所謂《民族團結進步促進法》，藉以進行長臂管轄及跨境鎮壓感到深切憂心。他表示，該法上路後，近期已發生多起台灣人赴中失聯事件，以及全球超過萬起遭中國政府聲押或逮捕的案例；台灣內部也發生媒體人矢板明夫遭跨境鎮壓攻擊的事件，同時呼籲美方重視此議題，共同杜絕紅色恐怖，捍衛台灣人民堅持民主自由的意志與權利。針對台美國防合作及反對黨刪除相關預算，徐國勇表示，無人機是台灣發展不對稱戰力的重點，面對中國持續加大的文攻武嚇，台灣必須強化自我防衛。他指出，先前國防特別預算中的無人機等項目未獲納入，雖立法院反對黨提出由經濟部主管的版本，但軍用無人機涉及作戰規劃與建軍備戰，應由國防部負責。徐國勇強調，反對黨提出使用年度預算不符現實需求，特別預算具備跨年度資源配置的彈性，能確保國軍穩定取得裝備，並提升國內廠商研發與量產意願，避免每年審查的不確定性與預算排擠；而經濟部負責產業鏈發展，恐無法滿足國防部的實戰建軍需求。