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121人緊急疏散 1名消防員受傷送醫

韓國酷澎（Coupang）位於仁川的一處大型物流中心，今（18）日清晨驚傳火警。由於現場存放大量生活用品且內部濃煙密佈，火勢極其猛烈，韓國消防廳已緊急發布最高層級的「國家消防動員令」，調派鄰近五個地區的消防人力物力跨區馳援。根據《韓聯社》報導，仁川消防本部通報，今日上午當地時間6時54分左右，位於仁川市西海區石南洞的酷澎第32號物流中心6樓突然起火。由於火勢蔓延迅速，消防當局於上午9時15分發布「第一階段應變」；隨著災情擴大，中午12時25分再提升至「第二階段應變」。下午3時15分，有鑑於火場形勢嚴峻，消防廳決定祭出「國家消防動員令」以最高力度進行滅火工作。截至目前，首爾、京畿道、忠清北道、忠清南道及江原道等5個鄰近地區已全面進駐支援，現場共投入142台消防裝備以及386名消防人員。然而，即便官方發動跨區總動員，滅火工作依然陷入苦戰。現場指揮官指出，起火點內部設有3層高的密集貨架，上面堆滿了待出貨的生活用品。這些易燃塑料與化學製品燃燒後，產生了大量劇毒黑煙，瞬間灌滿整個建築物內部，導致消防隊員能見度極低，難以推進火場核心。此時，外部天空已被黑煙遮蔽，引發附近居民高度恐慌，報案電話不斷。消防當局坦言，要完全撲滅這場大火，恐怕還需要一段時間。火災發生當下，物流中心內共有121名員工與相關人員，所幸警覺性高，皆已自行安全撤離。但在滅火過程中，一名40多歲的消防員在操作雲梯車時，不慎吸入大量濃煙，已由119救護車緊急送往醫院，目前正接受高壓氧治療。由於現場伴隨大量濃煙與粉塵擴散，西海區公所已向市民發送緊急安全災難簡訊，「火災現場正產生大量濃煙與粉塵，請周邊居民及老人、兒童等脆弱群體設施務必緊閉窗戶，並盡可能避免戶外活動」。韓國消防當局表示，目前的首要任務是控制火勢防止延燒，待火災完全撲滅後，將立即聯合相關部門對具體的起火原因及財產損失規模展開調查。