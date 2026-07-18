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鄭照新：查廠不只為復工 更要追源頭、查流向

▲鄭照新提出對照時間序，指政院的說法不是事實。（圖／翻攝鄭照新臉書，2026.07.18）

批中央慢一週才全面下架 籲政院說清楚決策過程

行政院發言人李慧芝今（18）日重申，關於致癌油事件，中央早依程序處置，質疑台中市政府7月5日為何急著再次前往中聯油脂查廠？台中市副市長鄭照新立即反擊，強調查廠不只是確認能否復工，更要向上追查污染源頭、向下追查產品流向，並開酸「不復工就不用去現場，在辦公室吹冷氣就好了嗎？」並爆料中央一開始拒公布第二層流向，食藥署長姜至剛甚至稱「他們也是受影響的業者」。台中市長盧秀燕日前指控，行政院在中聯致癌油事件中，數度施壓地方政府不要查廠、不要公布產品流向、不要下架問題油品。李慧芝表示，食藥署7月1日已會同地方政府完成聯合查廠，7月4日召開專家會議時，確認中聯油脂當時沒有復工可能，因此中央認為沒必要再次查廠。她指出，台中市政府當時回應，將在同意復工前再前往查核，因此行政院質疑「為什麼台中市府急著7月5日要再去中聯？」鄭照新則透過臉書發文，逐一對照事件時序，批評行政院說法避重就輕，刻意忽略食藥署長姜至剛當時曾說過「根本不用去看」這句話。他質疑，行政院為何不願說明這段過程？鄭照新表示，地方政府堅持再次查廠，不只是確認工廠能否復工，更重要的是要求業者交代污染源頭，並持續追查問題油品流向，保障民眾食安。他反問「為什麼不查？難道不復工就不用去現場，在辦公室吹冷氣就好了嗎？」針對行政院表示，中央7月2日已要求第一層產品全面下架，鄭照新指出真正的爭議，在於中央一開始拒絕公布第二層流向名單。鄭照新說，食藥署長姜至剛甚至稱「他們也是受影響的業者」，引發外界質疑中央「蓋牌」，台中市與台北市則決定持續追查，不配合中央做法。鄭照新表示，台中市政府7月2日下午率先公布第二層共224家業者的問題油流向，市長盧秀燕更堅持「查到哪裡、公布到哪裡」，並宣布「只要有一滴問題油，台中市都要下架」，展現地方政府把關食安的決心。行政院則是指「7月4日依專家會議決議，擴大公布第二層名單與下架範圍」。但他認為，真正原因是中央高層感受到民怨持續升高，才改變原本立場、擴大公開資訊。即使如此，中央仍拒絕要求下架含有20%以下問題油的加工食品。他表示，行政院直到7月9日才宣布，中聯4月至6月生產的油品及相關產品全面預防性下架，相較於台中市政府7月2日即展開全面追查與下架行動，已整整晚了一週。鄭照新質疑，這一週期間中央究竟如何決策、為何遲未全面下架，以及地方政府堅持全面公開、全面下架時，如何遭到冷嘲熱諷，行政院都應該向社會說清楚。