但吉祥物為主題的MASCOT磁吸鑰匙圈，僅開賣15分鐘就就被搶光，現場直接貼出「本日完售」字樣，成為商品部最快完售商品

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加上需要讓球迷有足夠空間逛店，中職才規劃在1樓松菸大道上，空間一次能夠承載更多球迷進場。

▲明星賽商品店本次特別改辦在松菸大道上，主因與B2 Gate5外的空間之後不外借有關。（圖／記者林柏年攝 ,2026.07.18）

▲本屆明星賽商品店空間，可以容納更多球迷一起挑選商品。（圖／記者林柏年攝 ,2026.07.18）

▲2026年中職明星賽限定商品，自開賣後就引發瘋搶潮，統計至17點為止，已經有超過9樣商品當日配額完售。（圖／記者林柏年攝 ,2026.07.18）

中華職棒明星賽首日今（18）天開打，1樓商品店也販售不少限定商品，為市售首度曝光，有排隊球迷就在Threads上抱怨，儘管已經早到，，讓不少球迷大感震驚，中職會長蔡其昌得知後，也透露明天確定還會補貨，要球迷別擔心。這款名為2026 CPBL MASCOT相愛磁吸鑰匙圈，共7款、每包2入，售價380元，以歐告與6隊吉祥物為主題，將左右愛心、磁吸在一起的創意設計，象徵中職一家親，引發球迷喜愛，且因為左右款式為隨機不可挑款的盲盒方式，不少球迷抽到後就直接在現場交換，再度延續第二波熱潮。商品店從早上10點開賣後，就吸引大批人潮購買，MASCOT相愛磁吸鑰匙圈也成為最熱門款式，儘管有每人限購2件限制，但根據現場球迷分享，開賣僅15分鐘就顯示本日售完，讓不少人大嘆可惜。後續中職會長蔡其昌在場邊與球迷閒聊時，胸口正好掛有歐告的相愛磁吸鑰匙圈，得知15分鐘就被搶完後，蔡其昌也無奈搖搖頭表達歉意，也感謝大家的支持，並承諾明天還會補貨，要球迷別擔心。今年明星賽商品店特別辦在松菸大道上，告別過去B2 Gate5外的空間，主因是大巨蛋遠雄集團未來將把原本B2區域規劃為博物館，已經確定不外借，除了MASCOT相愛磁吸鑰匙圈之外，MASCOT人形立牌鑰匙圈也是熱賣款，此外，明星賽限定緞帶老帽，也在開賣後約1小時、本日配額就完售，盡顯中職女球迷的超狂消費力。根據《NOWNEWS》記者於17點實際查看，就有超過9樣商品完售，寬版Tee、襯衫、鑰匙圈與歐告款寵物領巾都已售完，但全數隔天都會補貨。