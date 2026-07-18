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▲張凌赫（右）被問印象深刻的網路流行哏，他脫口王世堅的經典名言。（圖／翻攝自Threads）

▲王世堅質詢風格以犀利、情緒飽滿、善用道具與譬喻聞名。（圖／NOWNEWS資料照）

民進黨立委王世堅9年前質詢時所說「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」，後來成為網路迷因，甚至紅到對岸，連中國當紅男星張凌赫也被洗腦，過去受訪時脫口同樣一句話，讓台灣粉絲笑翻，「另類反攻大陸？」去年12月，張凌赫參加2025騰訊視頻星光大賞，並接受騰訊視頻旗下娛樂專訪節目《出戲 CHUXI》的後台官方採訪，主持人請張凌赫聊聊關於2025年讓他印象深刻的網路流行哏或趣事，張凌赫想了5秒後說：「網上經常有那個什麼...從從容容、游刃有餘...」這段張凌赫受訪的片段近日被翻出放上社群平台，台灣網友笑說：「好好笑，沒想到他竟然也看到這個」、「希望議會的質詢內容，他這樣講出來沒事...這超級台灣的」、「超好笑，張凌赫也知道喔」、「世堅贏了」、「我赫寶也被洗腦了」、「笑歪！」2017年6月12日，當時為市議員的王世堅在議會質詢時任台北市長柯文哲有關世大運場館進度，王世堅以一貫激動的語氣痛批工程延宕，並譏諷柯P：「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬！」王世堅這段經典的質詢發言，2025年底被中國音樂人王搏改編成洗腦神曲〈沒出息〉後爆紅，在兩岸三地的社群平台上引發熱烈迴響，蔚為話題。